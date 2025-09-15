Скарлет Йохансон и Колин Джост се появиха неочаквано на червения килим на 77-те годишни награди „Еми“, които се проведоха на 14 септември 2025 г. в Peacock Theater в Лос Анджелис. Това бе първото им съвместно присъствие на церемонията от 2018 г. насам и бързо привлече вниманието на медиите и феновете.

Актрисата впечатли с елегантна кремаво-жълта рокля с корсетен силует и открит гръб, която подчертаваше изискано нейната фигура. Дизайнът на роклята разкриваше и голямата ѝ татуировка на гърба, която тя вече е показвала по-рано през годината на филмовия фестивал в Торонто. Косата ѝ беше оставена свободно пусната, със стилно небрежна текстура, допълваща цялостната визия. Колин Джост заложи на класически черен смокинг с папионка, подчертавайки характерния си стил - елегантен, изчистен и с чувство за мярка. Двамата позираха уверено пред камерата и успяха да впечтлят всички около себе си.

Тяхната поява тази година се възприе не само като модно събитие, но и като символ на стабилност и класа сред блясъка на Холивуд. Скарлет Йохансон, която наскоро представи новия си филм „Eleanor the Great“ и Колин Джост, който продължава участието си в „Saturday Night Live“, демонстрираха, че независимо от професионалните си ангажименти, продължават да бъдат сред най-стилните и вдъхновяващи двойки в развлекателната индустрия.

Снимка: Getty Images

Тяхната неочаквана, но добре приета поява на наградите "Еми" тази година ясно показа защо са сред любимците на публиката – със стил, присъствие и неподправена елегантност.

Снимка: Getty Images

Повече за Скарлет Йохансон - вижте тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK