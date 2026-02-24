Сутринта в имението на любовта носи нови, неочаквани изненади. Участниците са изправени пред тест – една игра, чийто залог е любовта. Играта е своеобразна препратка към формата „Кой иска да бъде милионер“ (позната у нас като „Стани богат“).

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

На участниците се задават въпроси от обща култура, а от тях се иска единствено да отговорят правилно. И така да спечелят „най-лъскавите“ срещи през следващите дни, както и достъп до специалните стаи в имението.

Въпросите, както се оказа, затрудниха доста тримата ергени.

Първоначално играта потръгна добре. „Нямах никакви съмнения, че Кристиян ще даде верен отговор още на първия въпрос“, казва Елеонора. Но след това момчетата започват да изпитват затруднения. „Всички вече сме на тръни. Всеки се надява на неговия ерген“, споделя от своя страна Татяна.

Снимка: bTV

А на края на играта резултатът е ясен – и един от ергените успява да се открои от останалите. „Надявам се поне една вечеря да получа с него“, допълва още Татяна, очевидно силно впечатлена.

Така тримата мъже в имението, в зависимот от крайния резултат и класиране, получават възможността да живеят:

„на богато“

в средна класа

като бедняк

Снимка: bTV

Кой е ергенът, спечелил първенството и кой се изложи, смятайки, че авторът на „Дон Кихот“ е Алеко Константинов? Както и кои са дамите, които бяха облагодетелствани и избрани, съответно за най-лъскав или беден начин на живот в имението - вижте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER