Избирането и украсяването на коледна елха е една от любимите части по време на празничния сезон. Предпочитанията на всеки за коледна елха и украса са различни. Нека не забравяме, че традициите също могат да варират от човек на човек, но ще ви изненада нашите лични предпочитания за елха могат да подскажат много повече за психологията ни.

Независимо дали предпочитате изкуствена елха, такава в нестандартни цветове или пък без играчки, която можете да намерите, всяка коледна елха казва нещо за това какъв човек сте.

Какъв вид елха предпочитате? Какво казва вашата коледна елха за вас? Ето ги и отговорите.

Звезда отгоре

Трите най-добри думи, с които могат да се опишат тези хора, са: морален, лидер и силен.

Като човек, който харесва звезда на върха на елхата, вие отдавате голямо значение на съдбата и следвате своята пътеводна звезда. Имате силна система от вярвания и често търсите „знаци“ около себе си, които да ви насочат в правилната посока.

Много пъти мислите за себе си като за пътеводна звезда, която се изправя пред силна лидерска роля. Вие също така имате силен морален компас, който използвате при вземането на важни житейски решения.

Изкуствено дръвче

Вие сте практичен, планиращ и организиран.

Независимо дали избирате изкуствена елха, защото не харесвате бъркотията от борови иглички или защото не обичате да сечете живи дървета, вашият избор показва, че сте изключително практична натура.

Много по-разумно е да инвестирате в нещо, което ще ви служи година след година, показвайки, че планирате дългосрочно. И в края на празниците можете да останете спретнати и организирани, като приберете елхата си бързо и лесно.

Твърде голяма за стаята

Подходящото определение за тези типове хора са: амбициозен, грандиозен и безстрашен.

Когато избирате дърво, никога не се притеснявате, че ще е твърде голямо. Амбициозният ви характер ви уверява, че всъщност можете да го постигнете.

Обичате да мечтаете смело, никога не се страхувате от провал. Умът ви работи в много по-глобален мащаб. Всъщност, не се тревожите за провала, защото не мислите за грешките си като за провали. Вашата изключително голяма коледна елха е просто израз на вашата грандиозна природа.

Перфектна симетрия

Трите най-добри думи, които могат да ви опишат, са: целенасочен, подреден и с визуално мислене.

Като човек, който обича нещата да изглеждат точно както трябва, вие разчитате на силната си визуална естетика. Харесва ви структурата и вероятно процъфтявате в среда, където дисциплината и редът са част от описанието. Вие също не вземате решения лекомислено, избирайки всяка дума, действие или декорация изключително внимателно.

Прекомерно количество лампички

Вие сте общителен, цветен и смел.

Без страх да позволите на истинската си светлина да блести, вие мислите за елхата си точно както мислите за своята личност - голяма, ярка и смела.

Вие определено не се свените да бъдете център на внимание. Общителният ти характер те прави забавен, а способността ти да разказваш страхотни истории или шеги те прави душата на празничните партита.

Предпочитате ръчно изработени орнаменти

Това отговаря на човек, който е креативен, земен и открит.

Ако коледната ви елха е пълна с ръчно направени украшения, това показва, че не се страхувате да разкриете творческата си страна пред света.

Животът ти е отворена книга и хората се стичат при теб за честни мнения и честни отговори. Те също така знаят, че винаги ще бъдеш отворен към нови неща.

"Направи си сам" елха

Тези три думи биха ви описали перфектно: свръхексцентричен, забавен и безгрижен.

Ще сложиш всяка последна лампичка и украса на това дърво и няма да те интересува какво мислят другите за това. Ще се погрижиш това да е най-интересното нещо, което някой някога е виждал. И ще се забавляваш страхотно, докато декорираш. Имаш забавен и безгрижен дух.

