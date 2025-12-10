Зимата е период, в който много хора се сблъскват с неприятното наелектризиране на косата. Студеният въздух навън, сухият въздух от отоплението в помещенията и носенето на шапки създават идеални условия за натрупване на статично електричество. Резултатът е хвърчаща, трудна за оформяне и често много суха коса. Добрата новина е, че има ефективни начини да сведем този проблем до минимум.

Защо косата се наелектризира през зимата@

През студените месеци влажността в атмосферата е по-ниска. Това изсушава косъма и го прави по-податлив на натрупване на електрически заряд. Когато косата е суха, всяко триене – от шапка, шал, дрехи или четка – увеличава статичното електричество. Съчетанието от синтетични материи и ниска влажност допълнително засилва ефекта.

Как да се грижим правилно за косата си и да се справим с този проблем?

Използвайте хидратиращ шампоан и балсам

Сухата коса е по-склонна към наелектризиране, затова е важно да поддържате добър баланс на влага. Изберете продукти с подхранващи съставки като алое вера, арганово масло, кератин или глицерин.

Прилагайте подхранващи маски веднъж седмично

Дълбокото подхранване помага на косъма да задържа повече влага, което намалява вероятността от наелектризиране. Маски с масла (кокосово, арганово, жожоба) са отличен избор през зимата и правят косата по-гладка и мека.

Снимка: Getty Images

Не пропускайте серум или масло за коса!

Леките серуми и естествените масла заглаждат повърхността на косъма и помагат за предотвратяване на статичното електричество. Нанесете малко количество върху сухи краища или леко по дължините.

Полезни трикове, които помагат

Намалете употребата на уреди за стилизиране

Сешоарът, пресата и машата могат силно да изсушат косата. Ако е възможно, използвайте по-ниска температура или оставяйте косата да изсъхне естествено.

Снимка: Canva

Подменете пластмасовата четка с дървена или с естествени влакна

Дървените гребени и четките от естествен косъм намаляват триенето и натрупването на заряд.

Изберете подходящи материи за зимни аксесоари

Шапки и шалове от естествени материи като вълна, памук или кашмир по-рядко предизвикват статично електричество от синтетичните.

