Христо Пъдев, който е капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова! Сред гостите бяха Милица Гладнишка и Сашо Кадиев, а празненството се случи насред гората.
Къде беше сватбата?
Масите за гости бяха на открито, където се проведоха и всички забавления за гостите и танци. Част от поляните бяха покрити с червени килими. А привечер всичко беше огряно от гирляндки с лампички.
Кои бяха гости на сватбата?
Друга есктра за гостите беше табло от хумус, върху което можеше да рисуват.
Кой ще командва в семейството?
По традиция, стар ритуал с разчупване на сватбена пита, може да определи кой ще командва в семейството. Такъв ритуал имаха и новото семейство Пъдеви. Двамата разчупила питка над главите си, обърнати гръб в гръб един на друг. По-голямото парче се падна на Цветина. Според традицията, това означва, че именно тя ще командва в семейството.
Семейството спази и друг ритуал - да персонализира местата за гостите и напитките. Така всички гости пиха за здравето на младоженците специална "Павелбанска ракия".
Кога и къде се запознават Hристо Пъдев и Цвети?
Любовта на Христо Пъдев с "неговото момиче" Цвети пламва на рожден ден, на който са и двамата, въпреки че преди това се познават от години.
"Буквално, физически го усетих, все едно някой ми обърна взора към нея и ми каза "Ето я жената за теб!" Леко се бях шокирал. На следващия ден веднага й писах - едно срамежливо здравей. Отговори ми след седмица..." - споделя той при гостуване в подкаста "Малки разговори" на ladyzone.bg. Христо Пъдев и Цветина се сгодиха през януари 2022. Тогава актьорът обяви щастливата новина с пост в Инстаграм профила си с черно-бели снимки, на които се вижда нежното бижу, което краси ръката на Цвети. Само дни преди тяхната сватба актрисата Цветина Петрова и Христо Пъдев станаха кумове на своите най-близки приятели - звездното семейство на Владимир Зомбори и Весела Бабинова.
Има и забава, когато христо Пъдев е капитан на отбор - вижте във видеото
От 1 юни 2026 г. „Кой да знае?“ отново влезе в праймтайма на bTV от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любимото чувство за хумор. Александър Кадиев, заедно с капитаните на отбори Милица Гладнишка и Христо Пъдев, продължат да ни поднасят любопитни факти и неочаквани обрати.