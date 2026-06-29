Христо Пъдев, който е капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова! Сред гостите бяха Милица Гладнишка и Сашо Кадиев, а празненството се случи насред гората.

Снимка: Facebook

Къде беше сватбата?

Обичаният актьор от Павел баня вече официално не е ерген. Дългогодишната му приятелка Цветина Петрова вече е и негова съпруга. Двамата вдигнаха пищна сватба с много специални гости. За локация на сватбеното тържество бяха избрали района на езерото Панчарево, край София. Сватба в гората е едно от приятните преживявания, когато говорим за юнските жеги. Снимка: Facebook

Масите за гости бяха на открито, където се проведоха и всички забавления за гостите и танци. Част от поляните бяха покрити с червени килими. А привечер всичко беше огряно от гирляндки с лампички. Кои бяха гости на сватбата?

Сред специалните гости бяха много известни артисти и приятели на семейството - Александър Кадиев и Ивелина Чоева, Милица Гладнишка, Владимир Зомбори, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева и Николаос Цитиридис, Дария Симеонова, Филип Буков, Павел Иванов, Стоян Дойчев и много други. Сред гостите бяха и много приятели и роднини на Христо Пъдев от Павел баня. Снимка: Facebook