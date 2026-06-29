Христо Пъдев, който е капитан на отбор в предаването „Кой да знае?“ по bTV, се ожени за дългогодишната си приятелка Цветина Петрова! Сред гостите бяха Милица Гладнишка и Сашо Кадиев, а празненството се случи насред гората.

Снимка: Facebook

Къде беше сватбата?

Обичаният актьор от Павел баня вече официално не е ерген. Дългогодишната му приятелка Цветина Петрова вече е и негова съпруга. Двамата вдигнаха пищна сватба с много специални гости. За локация на сватбеното тържество бяха избрали района на езерото Панчарево, край София. Сватба в гората е едно от приятните преживявания, когато говорим за юнските жеги. 
 
Снимка: Facebook

Масите за гости бяха на открито, където се проведоха и всички забавления за гостите и танци. Част от поляните бяха покрити с червени килими. А привечер всичко беше огряно от гирляндки с лампички. 

Кои бяха гости на сватбата?

Сред специалните гости бяха много известни артисти и приятели на семейството - Александър Кадиев и Ивелина Чоева, Милица Гладнишка, Владимир Зомбори, Луиза Григорова-Макариев, Боряна Братоева и Николаос Цитиридис, Дария Симеонова, Филип Буков, Павел Иванов, Стоян Дойчев и много други. Сред гостите бяха и много приятели и роднини на Христо Пъдев от Павел баня. 
 
Снимка: Facebook
 
За ритуалите на сватбеното тържество и настроението на гостите се погрижиха изпълнителите от представителната група на фолклорен ансамбъл "Детелини", които също са от Павел баня. Те споделиха, че за тях е било истинско удоволствие да бъдат част от вашия най-съкровения ден на Цвети и Христо. Пожелаха им да бъдат щастливи и благословени.  Самият Пъдев застана рамо до рамо с танцьорите и се включи в някои техни колоритни танци. 
 
Снимка: Facebook

Друга есктра за гостите беше табло от хумус, върху което можеше да рисуват. 

Кой ще командва в семейството?

По традиция, стар ритуал с разчупване на сватбена пита, може да определи кой ще командва в семейството. Такъв ритуал имаха и новото семейство Пъдеви. Двамата разчупила питка над главите си, обърнати гръб в гръб един на друг. По-голямото парче се падна на Цветина. Според традицията, това означва, че именно тя ще командва в семейството.

Семейството спази и друг ритуал - да персонализира местата за гостите и напитките. Така всички гости пиха за здравето на младоженците специална "Павелбанска ракия". 

Снимка: Facebook

Кога и къде се запознават Hристо Пъдев и Цвети?

Любовта на Христо Пъдев с "неговото момиче" Цвети пламва на рожден ден, на който са и двамата, въпреки че преди това се познават от години.  

"Буквално, физически го усетих, все едно някой ми обърна взора към нея и ми каза "Ето я жената за теб!" Леко се бях шокирал. На следващия ден веднага й писах - едно срамежливо здравей. Отговори ми след седмица..." - споделя той при гостуване в подкаста "Малки разговори" на ladyzone.bg. Христо Пъдев и Цветина се сгодиха през януари 2022. Тогава актьорът обяви щастливата новина с пост в Инстаграм профила си с черно-бели снимки, на които се вижда нежното бижу, което краси ръката на Цвети. Само дни преди тяхната сватба актрисата Цветина Петрова и Христо Пъдев станаха кумове на своите най-близки приятели - звездното семейство на Владимир Зомбори и Весела Бабинова

Снимка: Facebook

Има и забава, когато христо Пъдев е капитан на отбор - вижте във видеото

Водещият на

От 1 юни 2026 г. „Кой да знае?“ отново влезе в праймтайма на bTV от понеделник до четвъртък с нови епизоди и любимото чувство за хумор. Александър Кадиев, заедно с капитаните на отбори Милица Гладнишка и Христо Пъдев, продължат да ни поднасят любопитни факти и неочаквани обрати.

 