Въпреки че официални снимки от сватбената рокля на Тейлър Суифт все още не са публикувани, интересът към нея продължава да расте. Любопитството беше засилено още повече, след като творческият директор на Dior - Джонатан Андерсън сподели нови подробности за процеса по създаването на емблематичната визия.

Креативният директор на Dior признава, че работата по булчинската рокля е била не просто професионален проект, а лично и емоционално преживяване. По думите му създаването на сватбена рокля винаги носи специална отговорност, защото тя остава част от един от най-важните моменти в живота на всеки човек.

Мода като на кино

Андерсън разкрива, че по време на съвместната работа е изградил близки отношения с певицата. Именно добрата комуникация и взаимното доверие са помогнали визията да бъде изцяло съобразена с личния стил и предпочитанията на Тейлър Суифт. Известно е, че както булката, така и младоженецът Травис Келси са избрали специално изработени тоалети на Dior Haute Couture. Булчинската рокля е създадена в парижките ателиета на модната къща, а визията е допълнена с обувки Christian Louboutin и бижута Cartier.

Макар феновете с нетърпение да очакват първите официални снимки, модните експерти вече определят роклята като една от най-коментираните сватбени визии.

Това е и първата булчинска рокля висша мода, създадена от Джонатан Андерсън за знаменитост от подобен мащаб, което допълнително увеличава интереса към нея. Очаква се именно Тейлър Суифт първа да покаже роклята пред своите почитатели, когато прецени, че моментът е подходящ. До тогава дизайнерът запазва повечето детайли в тайна, като подчертава единствено, че за него това е бил проект, изпълнен с емоция, много труд и внимание към всеки малък детайл.