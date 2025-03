Майки Мадисън (Mikey Madison) спечели "Оскар" за Най-добра актриса, за ролята си във филма "Анора". Тя е сравнително ново лице в Холивуд, но с нейния талант се утвърждава като актриса, която може да изиграе разнообразни роли. "Анора" спечели и Оскар за филм на годината.

Снимка: Reuters/Getty

Майки Мадисън прие наградата си и произнесе изключително вълнуваща, кратка реч. Въпреки че мнозина очакваха Деми Мур да спечели Оскар в тази категория, това не се случи. Актрисата демонстрира ослепителна визия на червения килим и аплодира колежката си, докато тя се качваше на сцената, за да получи своята награда.

На церемонията Мадисън беше в розово-черна рокля на Dior с голяма панделка. Тя носеше колие на Tiffany & Co. Майки Мадисън е участвала и в други популярни проекти, като филма "Once Upon a Time in Hollywood" (2019), режисиран от Куентин Тарантино.

Снимка: Reuters/Getty

"Анора" е удостоен и с едно от най-престижните отличия в света на киното – „Златна палма“ от Международния филмов фестивал в Кан.

Това е изключително забавна и емоционално неподправена любовна история, поднесена от един от най-ярките и оригинални гласове на съвременното независимо кино Шон Бейкър. Филмът проследява дивата одисея на еротичната танцьорка Анора (Майки Мадисън), чийто свят е разтърсен от срещата ѝ с Ваня – буен, разточителен син на руски олигарх, с когото се влюбват и импулсивно решават да се оженят. Когато обаче новината за техния брак достига до майката и бащата на Ваня, Анора се оказва под прицела на опасното руско семейство, което по никакъв начин няма да позволи тя да остане омъжена за техния син.

Снимка: Reuters/Getty

