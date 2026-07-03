"Уимбълдън" винаги е било зрелищно събитие, което само по себе си е много повече от тенис турнир. Освен впечатляващите мачове, погледите неизменно са насочени към знаменитостите, които присъстват и демонстрират зашеметяващ стил, елегантност и силен моден нюх.

Историята помни - Виктория Бекъм е модна икона

Сред най-запомнящите се модни моменти в историята на Уимбълдън остава емблематичната поява на Виктория Бекъм през 2013 г. Тогава съпругата на Дейвид Бекъм беше заложила на прилепнала черна дантелена рокля на Louis Vuitton с тънки презрамки – визия, която и до днес продължава да бъде сред най-обсъжданите тоалети на престижното спортно събитие. Към онзи момент роклята на Виктория Бекъм предизвиква разнообразни реакции. Част от модните критици определиха роклята като прекалено смела за официалната атмосфера на Кралската ложа, а други пък я възприеха като изключително елегантна и стилна.

Всъщност дизайнерката не нарушава нито едно от правилата на турнира. Макар в Кралската ложа да съществува строг етикет, той не забранява подобен тип рокли. От дамите се очаква единствено да бъдат облечени елегантно и да избягват широкополи шапки, които могат да ограничат видимостта на останалите зрители.

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Стил, който остава актуален и днес

Дори повече от десетилетие по-късно визията на Виктория Бекъм продължава да бъде актуална и коментирана. Минималистичният силует, деликатната дантела и изчистените линии са характерни за естетиката, която по-късно се превръща в запазена марка на собствената й модна къща. През годините дизайнерката многократно е демонстрирала различни визии на Уимбълдън. През 2012 г. тя се появява със зелено-черна рокля от собствената си колекция, а през 2014 г. избира ефектен модел с цветни блокове, който също се превръща в една от най-запомнящите се визии на турнира и затвърди ролята си на истинска модна икона.

Снимка: Getty Images

Уимбълдън - мястото, където спортът среща модата

Дейвид Бекъм също не отстъпва по нищо на съпругата си, когато става дума за мода, особено на подобни събития. Той също е бил сред гостите на Уимбълдън през годините. Впечатлявал е с деликатност, но едновременно с това и елегантна категоричност в тоалетите си. И този път не беше изключение. В първия ден от турнира тази година Дейвид привлече вниманието с елегантен сив костюм, докато заемаше място в Кралската ложа заедно с майка си Сандра. Двамата дори се включиха в традиционната „мексиканска вълна“, забавлявайки публиката.

Снимка: Getty Images

Година по-рано, по време на турнира през 2025 г. – Дейвид Бекъм също беше сред най-коментираните гости. Тогава той пристигна с превързана ръка, само няколко дни след като беше претърпял операция заради стара травма и счупена китка. Въпреки възстановяването си, бившият футболист беше в отлично настроение, облечен в стилен костюм в кремав цвят, комбиниран с кафява вратовръзка.

Снимка: Getty Images

Дейвид Бекъм и Виктория Бекъм остават едни от най-коментираните знаменитости на Уимбълдън, които през годините неведнъж са доказали, че модата и спорта могат да вървят ръка за ръка и то с изключителен синхрон. Емблематичната поява на дизайнерката през 2013 г. е доказателство, че една добре подбрана визия може да остане актуална години наред и да се превърне в част от историята на най-престижния тенис турнир в света.

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