Да се разходиш сред дъхави облаци от розови цветове, а пролетта да те обгръща отвсякъде – да, това място съществува и се намира в България. И неслучайно всички питат къде е!

Локацията е Пловдив, квартал „Тракия“, парк „Лаута“, в близост до блок 259 – място, което в момента е истинска пролетна приказка. Алеята е обсипана с нежния цвят на сливовите дръвчета Prunus nigra, които са разцъфнали с пълна сила и превръщат разходката в почти магично изживяване.

Пешеходната алея привлича десетки посетители не само от Пловдив, но и от цялата страна – всички, които искат да уловят красотата на момента, да си направят ефирни пролетни снимки или просто да се потопят в спокойствието на природата.

Снимка: Димитра Лефтерова

Дръвчетата са засадени по инициатива на общината – първоначално 70, а впоследствие към тях са добавени още 130. Резултатът е впечатляваща алея с дължина близо 425 метра и ширина 3,50 метра, която днес изглежда като извадена от японска градина. Цветовете на Prunus nigra напомнят на сакура и създават усещането, че си далеч от ежедневието – някъде, където времето просто спира.

По продължението на алеята са разположени пейки, които приканват да забавите крачка и просто да останете за малко – сред тишината, цветовете и пролетния аромат. А отстрани зеленината на парка естествено допълва тази картина, превръщайки мястото в истински оазис на спокойствието.

Снимка: Димитра Лефтерова

Ако търсите пролетно вдъхновение, място за разходка или перфектен фон за снимки – това е вашата дестинация точно сега.

