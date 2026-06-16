Годеникът на Адел Рич Пол за първи път говори открито за връзката си със световноизвестната певица. В ново интервю той разказа как двамата са се запознали и как приятелството им постепенно се е превърнало в романтична връзка.

По думите на Пол отношенията им не са започнали с предварително уговорена среща или опит за флирт. Той обяснява, че двамата са се познавали от известно време, тъй като са се движели в сходни социални среди и често са се засичали на различни събития. „Всичко се случи много естествено“, споделя той, като допълва, че винаги е избягвал да създава неудобни ситуации с хора от близкото си обкръжение. Вместо това връзката им се е развила постепенно, започвайки с приятелски разговори, шеги и непринудени срещи.

Рич Пол признава още, че преди да започне връзка с Адел, не е бил запален почитател на музиката ѝ, въпреки че е познавал най-големите ѝ хитове. С течение на времето обаче започнал да открива все повече от творчеството ѝ и да го оценява по различен начин. Двамата са заедно от 2021 г., когато за първи път бяха забелязани публично по време на баскетболен мач от НБА. След години на спекулации относно бъдещето на отношенията им, Адел потвърди през 2024 г., че двамата са сгодени.

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Въпреки огромния обществен интерес към личния им живот, двойката продължава да пази голяма част от отношенията си далеч от светлината на прожекторите. Именно затова думите на Рич Пол предизвикаха толкова голям интерес сред феновете на певицата. През годините Адел неведнъж е говорила с обич за своя партньор, определяйки го като изключително умен, забавен и подкрепящ човек. По всичко изглежда, че връзката им продължава да се развива стабилно, далеч от типичните холивудски драми.