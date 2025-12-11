Музикалната суперзвезда Адел заяви, че може да изпие 25 бутилки вино за една вечер и да остане трезва, пише OK!

Изпълнителката на хита „Rolling in the Deep“ сподели за навиците си на пиене с публиката на едно от скорошните си представления в Лас Вегас.

„Не пия толкова, колкото бих искала, но след две седмици се оттеглям – ще стана ежедневен пияч. Проблемът е, че изобщо не мога да понасям твърд алкохол. Мога да изпия 25 бутилки бяло вино за една нощ и ще съм наред. Ще водя нормален разговор с вас“, каза певицата.

„Три твърди питиета обаче и вече съм напълно пияна. Качвам се на друга планета“, добави Адел.

36-годишната певица по-рано разкри, че планира да се оттегли от светлината на прожекторите, след като приключи музикалната си резиденция в Лас Вегас.

„Имам 10 шоута, но след това няма да ви видя за изключително дълго време“, каза тя пред своята публика в Мюнхен.

В същото време призна, че ще трябва да бъде внимателна с това с какво се занимава.

„По-добре да намеря нещо друго за правене, защото ако не планирам нищо, просто ще се пропия. Текилата ме прави агресивна. Готова съм да се нахвърля с юмруци, когато пия текила. Става много злобна", споделя тя.

"Имам тревожност от махмурлук около пет дни след това. Държа се настрана от текила. Просто не мога да я понасям, което е странно, защото съм британка“, казва още Адел.

