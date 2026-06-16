Шеф Силвена Роу е не просто кулинарен експерт. За нея храната е начин на живот и източник на здраве – познава всеки продукт отвъд базовата информация и е наясно е с биологичните процеси, случващи се в тялото. Така тя съумява да се грижи перфектно за организма си, както и да помага на другите да правят това.

Особен акцент Силвена поставя върху дълголетието и женското здраве. Често, в социалните мрежи, тя споделя съвети, насочени към поддържане на форма, енергия и хормонален баланс - особено при жени в менопауза.

Философия за тяло, ум и дълголетие

Като кулинар, Роу често говори за храната като „информация за тялото“. Сред основните ѝ препоръки са включването на разнообразна растителна храна към менюто, качествени протеини и мазнини и ограничаване на силно преработените продукти.

Тя насърчава и умерени режими, като периоди на по-дълги паузи между храненията, които според нея подпомагат метаболитното „прочистване“ на организма.

Снимка: Instagram/@chefsilvena

Фокус върху жените в менопауза

Особено внимание в последните години Роу отделя на жените в менопауза и перименопауза. Самата тя е преминала през този период, който категорично определя не като „край“, а етап на адаптация.

Посланието ѝ е, че хормоналните промени изискват по-съзнателен подход към тялото, а не крайни диети или изтощителни режими.

Наскоро Силвена отново се включи в социалните мрежи, за да даде още полезни съвети в тази насока – и по-точно какво е установила както в науката, така и в практиката си като готвач. А акцентът ѝ е върху хормоните и хормоналното здраве.

„Макар храната да не е единственият решаващ фактор за коригиране или заместване на хормоните, тя играе мощна роля в прецизирането и подкрепата на нюансите на хормоналната регулация през този етап от живота. И няма по-добро място за започване на тази промяна от кухнята“, споделя кулинарката.

И добавя, че храни като сладки картофи и ямс, телешко месо, авокадо, сьомга, орехи, банани и съставки, богати на магнезий, допринасят по различни начини за хормоналния баланс. „Те осигуряват ключови градивни елементи - цинк, витамини от група B, здравословни мазнини, омега-3 мастни киселини и магнезий, които подпомагат пътищата на прогестерона, стабилността на енергията и устойчивостта на нервната система“, убедена е тя.

Набляга особено на магнезият за регулиране на реакцията към стреса чрез понижаване на кортизола, което директно подпомага по-здравословния баланс на прогестерона.

И е категорична, че всичко това не е въпрос на крайности или строги правила. „Въпрос е на интелигентно, последователно хранене, което подкрепя собствената хормонална „интелигентност“ на тялото през всеки етап на преход“, пише още Силвена.

Вижте какво още е споделяла Силевна Роу за здравословното хранене пред камерите на bTV:

