Шеф Силвена Роу за пореден път доказа, че е истински кулинарен експерт и то в дълбочина - познава храната отвъд базовата информация, наясно е с биологичните процеси в тялото си и слуша духа си - по този начин, с внимание към всеки детайл и правилната храна, тя се грижи перфектно за организма си със стремеж към дълголетие. Но как се постига този баланс според талантливата Роу?

"Дълголетието не е даденост. То се заслужава. То не е случайност ,то е съзнателен избор всеки ден"

Това е само началото от едно дълбоко откровение на шеф Силвена Роу в социалните мрежи. Тя говори за истинското значение на дълголетието и напомня на своите последователи, че то е нещо, което всички ние трябва да си заслужим. Как? С ежедневна грижа за себе си, с особено внимание към това с какво се храним, как живеем, спортуваме ли - все неща, които сякаш понякога остават на заден план и после се чудим защо не сме в перфектно здраве и често се чувстваме уморени или без достатъчно енергия през деня...

Освен, че дълголетието не е случайност, а съзнателен избор всеки ден, Силвена Роу споделя как тя избира храната си, на какво залага и какъв режим спазва, за да постигне по-ниска биологична възраст.

Като една жена на 61 , в период на менопауза, но и в същото време като водещ авторитет в сферата на храненето за дълголетие, подхождам към здравето си стратегически, информирано и с уважение към биологията на тялото. В този етап от живота храната, сънят, движението и спокойствието на ума не са просто навици — те са инструменти за хормонален баланс и поддържане на по-ниска биологична възраст", категорична е русата топ кулинарка.

Тя добавя, че тренира пет пъти седмично и, че за нея съня е от изключителна важност за здравето.

"Сънят за мен е фундамент. Спя така, сякаш живота ми зависи от това ,защото наистина зависи. Избирам съзнателно функционални храни с доказан ефект върху клетъчната защита и дълголетието -като нар и броколи кълнове. За мен храната не е просто вкус. Тя е информация към клетките. Подхождам към живота си с ясното разбиране, че биологичната възраст може да бъде по-ниска от календарната, когато живеем с намерение, знание и последователност. Нашата клиника е в нашата кухня", убедена е шеф Роу. С това мотивиращо послание, тя цели да достигне до повече хора, които да се вдъхновят от подобен тип начин на живот и да изберат своето здраве, преди всичко останало. Завършва с думите: