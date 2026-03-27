Познатата на широката публиката - шеф Силвена Роу сподели една емоционална история със своите фенове и последователи, която накара много от нас да се замислят за семейните ценности, рода и онова място, което винаги ще наричаме дом. Тя се раздели със своята семейна къща в Хисаря - място, което носи години любов, родова история и безброй спомени, които сега се разпадат един по един и потъват бавно в корените на земята. Завинаги.

Къщата, построена от нейните прабаба и прадядо, е била не просто имот, а символ на семейната им идентичност. Пазила е дълбоката история на един род - поколение след поколение. Именно там майка ѝ е прекарала детството си, а по-късно и самата Силвена Роу създава част от най-ценните си спомени в тази къща. За съжаление те вече са само мъгла, пропила облаците над хисарската къща, която вече няма да е в притежание на Силвена Роу и семейството й, а бъдещето на имота все още не е ясно. Всичко това е породено от спор на наследници, който води до загуба на семейната къща.

Детство под сянката на смокинята

Шеф Силвена Роу споделя историята за семейната къща във видео в своя Фейсбук профил. Тя разказва за детските си спомени и тъгата, която изпитва в момента.

"Днес затваряме една врата от нашата семейна история.

Домът в Хисаря – домът, в който моята майка е прекарала детството си, домът, построен с труд и любов от моята прабаба и прадядо – вече не е в нашите ръце. Не знаем какво ще бъде бъдещето му. Знаем само, че с него си отива една епоха, една традиция, една нишка от паметта на рода ни", пише известната кулинарка.

Спор, който води до сълзи

По думите на Роу, къщата е преживяла дълги години на конфликти между наследниците – време, в което липсвали съгласие и грижа. В крайна сметка имотът е продаден на ниска цена, но тя подчертава, че финансовият аспект не е съществен. Истинската загуба, според нея, е разпадането на семейството около този дом – място, което е трябвало да обединява, а не да разделя.

Силните емоции личат ясно. Тя споделя, че майка ѝ преживява тежко раздялата, а самата тя също не крие страданието си. За нея това не е просто продажба на имот, а край на цяла епоха и прекъсване на нишката на родовата памет.

"Да, това е краят на една ера. Майка ми плаче. И моите сълзи напират също. Но какво да се прави… понякога човешката алчност се оказва по-силна от паметта.

Пиша това не с обвинение, а с надежда.

Нека този наш пример бъде напомняне към всички: не позволявайте имоти да ви разделят. Не позволявайте наследства да разрушават отношения. Домовете се губят. Земята се продава. Но когато се загуби уважението помежду ни – тогава се губи много повече", споделя още шеф Силвена Роу.