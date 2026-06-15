Кънтри легендата Шаная Туейн признава, че в стремежа си да бъде „по-слаба“ е прибягвала до „много нездравословни неща“ в живота си. Днес обаче твърди, че менопаузата е периода, който ѝ е помогнала да приеме тялото си и да се освободи от излишните тревоги.
Преди броени дни, в откровено интервю за The Times, 60-годишната певица разказва за трудния период, през който е преминала през 2019 г., когато е участвала в серия концерти в Лас Вегас. Тогава тя е била толкова недоволна от външния си вид, че дори не е могла да се погледне в огледалото.
„Буквално мразех тялото си. Не приемах начина, по който то се променяше. Но, всъщност, това беше толкова нездравословно отношение към самата мен“, споделя Туейн.
С напредването на възрастта тялото на изпълнителката, подобно на всеки човек, започва да се променя и старите методи за контрол на теглото вече не дават очакваните резултати. „Определено вече не контролирах ситуацията. Не можех просто ей така да сваля пет килограма“, припомня си тя.
Тогава Шаная прибягва до крайни мерки и натоварва организма си прекомерно. Резултатът е недохранване и е влошена травма, получена по време на сценичните ѝ изяви.
Шаная взима поука от грешките в миналото и днес гледа на нещата по съвсем различен начин. „Сега съм от хората, които казват: „Дайте ми огледало и ще се гледам по цял ден!“, шегува се тя.
Според нея именно менопаузата е изиграла ключова роля в тази трансформация. „Менопаузата беше много полезна за мен, защото ме научи, че има неща, които просто не можеш да промениш и контролираш“, обяснява тя.
И допълва, че именно този период от живота ѝ, я е накарал да осъзнае колко е важно да обича себе си тук и сега. „Менопаузата ме научи бързо да си казвам: „Знаеш ли, може и да стане по-трудно. Така че обичай себе си. Преодолей несигурността, тя пречи. А страхът – още повече.“
Чрез нещата, които сподел и личния си пример, певицата се надява да вдъхнови жените да приемат телата си и да бъдат уверени в себе си. „Искам жените, които остаряват, а и жените въобще да не чувстват, че трябва да се крият зад страха или несигурността си“, казва тя.