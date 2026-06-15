Кънтри легендата Шаная Туейн признава, че в стремежа си да бъде „по-слаба“ е прибягвала до „много нездравословни неща“ в живота си. Днес обаче твърди, че менопаузата е периода, който ѝ е помогнала да приеме тялото си и да се освободи от излишните тревоги.

Преди броени дни, в откровено интервю за The Times, 60-годишната певица разказва за трудния период, през който е преминала през 2019 г., когато е участвала в серия концерти в Лас Вегас. Тогава тя е била толкова недоволна от външния си вид, че дори не е могла да се погледне в огледалото.

„Буквално мразех тялото си. Не приемах начина, по който то се променяше. Но, всъщност, това беше толкова нездравословно отношение към самата мен“, споделя Туейн.

С напредването на възрастта тялото на изпълнителката, подобно на всеки човек, започва да се променя и старите методи за контрол на теглото вече не дават очакваните резултати. „Определено вече не контролирах ситуацията. Не можех просто ей така да сваля пет килограма“, припомня си тя.

Снимка: Getty Images

Тогава Шаная прибягва до крайни мерки и натоварва организма си прекомерно. Резултатът е недохранване и е влошена травма, получена по време на сценичните ѝ изяви.

Шаная взима поука от грешките в миналото и днес гледа на нещата по съвсем различен начин. „Сега съм от хората, които казват: „Дайте ми огледало и ще се гледам по цял ден!“, шегува се тя.

Според нея именно менопаузата е изиграла ключова роля в тази трансформация. „Менопаузата беше много полезна за мен, защото ме научи, че има неща, които просто не можеш да промениш и контролираш“, обяснява тя.

Снимка: Getty Images

И допълва, че именно този период от живота ѝ, я е накарал да осъзнае колко е важно да обича себе си тук и сега. „Менопаузата ме научи бързо да си казвам: „Знаеш ли, може и да стане по-трудно. Така че обичай себе си. Преодолей несигурността, тя пречи. А страхът – още повече.“

Чрез нещата, които сподел и личния си пример, певицата се надява да вдъхнови жените да приемат телата си и да бъдат уверени в себе си. „Искам жените, които остаряват, а и жените въобще да не чувстват, че трябва да се крият зад страха или несигурността си“, казва тя.