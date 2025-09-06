Софи Маринова е позната не само като една от най-талантливите български певици, но и като човек, изключително отворен и добронамерен към околните. Статутът ѝ на звезда в никакъв случай не се отразява на приятелските ѝ отношения – тя е винаги усмихната и благоразположена.

Затова, съвсем закономерен е подаръкът, който Софи получи от своята близка приятелка Дони Маринова.

Известна с титлите си „Мисис Баба“ и "Мисис Дама на годината", с участието си в риалити предаването „Фермата“, Дони Маринова е и талантлив писател. Тя вече има няколко издадени книги зад гърба си, а наскоро представи и най-новата си творба – „Животът, който ми се падна“.

Именно книгата, която самата Дони определя като „животът ми събран между корици“, Софи получава като подарък. Разбира се, лично от авторката и със специално посвещение.

Софи е трогната и бърза да сподели емоцията си със своите последователи в социалните мрежи.

„Вчера моята Доничка ми подари първата част на романа и „Животът, който ми се падна“. И ме попита: „Софче, трябва да прочетеш тази част, за да стигнеш до втората, в която пиша и за теб. Ще го направиш ли?“

А аз, през сълзи и отговорих: „Толкова се вълнувам… Ще прочета всичко! И знам, че ако някой трябва да напише книга за мен - това си единствено ти! Никой друг не ме познава така, както ти!"

Неотдавна Софи Маринова сподели за още едно силно и ценно за нея приятелство– това с колежката ѝ Преслава. Двете попфолк певици често демонстрират публично близките си отношения, заявявайки, че между тях има дълбока взаимност, пълно доверие и подкрепа.

Вероятно безценните приятелства, наред с любовта на публиката, са едно от нещата, които дават стимул на Софи да продължава напред. И да бъде успешна вече толкова години.

И през настоящия септември певицата отново е във вихъра си – вече обяви поредица дати, които ще обхванат целия септември и множество места из България.

Какво още е споделяла Софи Маринова пред камерите на bTV - гледайте във видеото:





