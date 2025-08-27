Миризмата на цигари е една от най-упоритите и неприятни миризми, които могат да останат в дома дълго време, Много след като сте загасили цигарата остатъчният дим се наслоява в мебели, завеси, стени и дори в самия въздух. Добрата новина е, че има ефективни начини да се справите с проблема.

Ето какво можете да направите, за да върнете чистия и свеж въздух в дома си

Проветрявайте редовно и обилно

Отворете всички прозорци и врати, за да създадете течение.

Проветряването трябва да бъде продължително, особено в първите дни след последното пушене.

Измийте всички текстилни повърхности

Завеси, калъфки, покривки, възглавници и дори килими абсорбират миризмата.

Използвайте силни перилни препарати и добавете оцет или сода за допълнителна неутрализация на аромата.

Димът оставя жълтеникави следи по стените - почистете

Използвайте разтвор от вода и оцет, сода за хляб или специални препарати за почистване на боя и тапети.

В някои случаи ще е необходимо да пребоядисате стените, като използвате грунд против миризми.

Не забравяйте мебелите

Почистете всички шкафове, маси, плотове и вратички с универсален обезмаслител или разтвор от оцет и вода.

Дървените мебели могат да се третират с масло от цитруси, което неутрализира миризми.

Сменете или изперете меката мебел, ако е възможно

Дивани и фотьойли с текстилни тапицерии поемат дима най-силно.

Ако не могат да се перат, използвайте прахосмукачка с пара и соден разтвор, или повикайте професионална фирма за почистване.

Използвайте натурални абсорбатори на миризми

Поставете купички с оцет, сода за хляб или активен въглен в различни помещения.

Оставете ги да действат няколко дни, като ги подменяте при нужда.

Пречистете въздуха с уреди

Използвайте пречиствател на въздуха.

Йонизаторите също могат да помогнат, особено при наслоени миризми.

Обърнете внимание на вентилацията

Почистете или сменете филтрите на климатици, абсорбатори, вентилационни системи и прахосмукачки. Остатъчната миризма често се крие точно там.

Ароматизирайте внимателно

Използвайте натурални аромати като етерични масла (лавандула, евкалипт, лимон).

Избягвайте тежки парфюми и освежители за въздух, които само прикриват миризмата, без да я премахват.

