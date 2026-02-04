Преди малко повече от 48 часа, на 2 февруари точно в 00:08 ч. българско време, станахме свидетели на едно от най-ярките астрологични събития за годината – Пълнолуние в Лъв. Въпреки че пикът му вече премина, неговата огнена енергия продължава да вибрира в ежедневието ни.

Лъвът е знакът на сърцето, затова мнозина от вас все още се намират в период на силна емоционална честност и нужда от себеизразяване. Ето защо се чувствате така, сочи Astro Script.

Защо все още усещате напрежение?

Снимка: istockphoto.com

В дните след Пълнолунието в Лъв „скритото“ вече е станало явно. Ако в началото на седмицата сте почувствали внезапен порив да кажете истината, да започнете нов проект или да защитите достойнството си – това не е случайно.

Пълнолунието осветява подсъзнателните ви желания. Ако през последните два дни сте имали честни разговори или вътрешни признания, сега е моментът да започнете да действате спрямо тях.

Лъвът ви дава смелостта да бъдете видени. Дори пикът да е вече преминал, сега е идеалното време да финализирате творчески планове или да поемете лидерска роля в личен план.

Балансът, който може да постигнете

Конфликтът между вашето его и нуждите на колектива беше в центъра на събитията на 2 февруари. През тези няколко дни вероятно сте разбрали:

Кои хора в обкръжението ви наистина подкрепят вашата автентичност.

Къде сте правили твърде много компромиси със себе си заради околните.

Любовта след Пълнолунието в Лъв

Снимка: istockphoto.com

В романтичен план това Пълнолунието в Лъв разпали искри, които няма да угаснат бързо. В дните до края на седмицата енергията е изключително подходяща за:

Задълбочаване на отношенията: Ако сте направили признание по време на пълнолунието, сега е времето да градите върху него.

Ако сте направили признание по време на пълнолунието, сега е времето да градите върху него. Романтични жестове: Лъвът обича драмата и вниманието – не спирайте да показвате чувствата си, дори и Луната вече да намалява.

Не бързайте да затваряте вратите, които Пълнолунието отвори на 2 февруари. Използвайте остатъчния огън на Лъва, за да осветите пътя си напред!

