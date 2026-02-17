На 17 февруари 2026 г. официално навлизаме в годината на Огнения кон. Според китайския календар това е началото на 4723-та година – цикъл, белязан от мощна енергия, стремеж към свобода и динамични промени.
В източната култура първите дни на Лунната нова година са критични за това как ще протекат следващите 12 месеца. За да привлечете щастието и да умилостивите енергичния Огнен кон, събрахме най-популярните традиции и строги забрани, които се спазват и до днес. За да имате късмет през цялата година:
- Почистете дома предварително.
- Облечете нещо червено или златисто.
- Избягвайте конфликти.
- Усмихвайте се повече.
- Прекарвайте време с близките си.
През 2026 г. според традиционните представи е особено важно първият ден да премине в хармония и добра енергия. Ето кои са най-важните неща, които е добре да избягвате
Не метете и не чистете в първия ден
Едно от най-известните правила гласи: В първия ден на Новата година не се мете и не се чисти. Според традицията така символично „изхвърляте“ късмета и богатството от дома си. Голямото почистване се прави преди празника, за да се освободи място за новата положителна енергия.
Не мийте косата си
В много китайски семейства се избягва миенето на косата в първия ден на празника. Причината е езикова и символична – думата за „коса“ (fa) звучи подобно на думата за „богатство и просперитет“. Според поверието миенето може да „измие“ и финансовия късмет. Много хора отлагат къпането и използването на много вода поне за един ден.
Избягвайте бяло и черно в облеклото
По време на Китайската Нова година цветовете имат силно значение. Не носете черно и бяло, те се свързват с траур и загуба и не се препоръчват, особено в първия ден. Червеното е символ на щастие, защита, радост и успех. Затова е най-предпочитаният цвят – дори само под формата на аксесоар, чорапи или бельо.
Без кавги, драма и негативни думи
Първият ден на Новата година се смята за „огледало“ на цялата предстояща година. Затова според традицията трябва да се избягват спорове, оплаквания, груби думи, стрес и напрежение. Вместо това хората си разменят пожелания за здраве, любов и успех, за да насърчат добрата енергия.
Късметлийски цветове за 2026 година
През 2026 г. традициите и фъншуй препоръчват следните цветове:
- Червено – сила, щастие, защита
- Златно и металик – богатство и успех
- Огнено оранжево и корал – подсилват енергията
- Зелено, синьо и пастелни тонове – за баланс и хармония
- Бяло и жълто – за любов и професионален напредък
Щастливите числа за 2026
В китайската култура числата също носят символика. Благоприятните числа включват:
- 2 – двоен късмет
- 3 – развитие и растеж
- 7 – успех и духовност
- Късметлийски комбинации: 23, 37
- По-неутралните числа са 1, 5, 6 – смятат се за по-слабо благоприятни в някои практики
