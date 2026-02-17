На 17 февруари 2026 г. официално навлизаме в годината на Огнения кон. Според китайския календар това е началото на 4723-та година – цикъл, белязан от мощна енергия, стремеж към свобода и динамични промени.

В източната култура първите дни на Лунната нова година са критични за това как ще протекат следващите 12 месеца. За да привлечете щастието и да умилостивите енергичния Огнен кон, събрахме най-популярните традиции и строги забрани, които се спазват и до днес. За да имате късмет през цялата година:

Почистете дома предварително.

Облечете нещо червено или златисто.

Избягвайте конфликти.

Усмихвайте се повече.

Прекарвайте време с близките си.

През 2026 г. според традиционните представи е особено важно първият ден да премине в хармония и добра енергия. Ето кои са най-важните неща, които е добре да избягвате

Не метете и не чистете в първия ден

Снимка: iStock

Едно от най-известните правила гласи: В първия ден на Новата година не се мете и не се чисти. Според традицията така символично „изхвърляте“ късмета и богатството от дома си. Голямото почистване се прави преди празника, за да се освободи място за новата положителна енергия.

Не мийте косата си

Снимка: istockphoto.com

В много китайски семейства се избягва миенето на косата в първия ден на празника. Причината е езикова и символична – думата за „коса“ (fa) звучи подобно на думата за „богатство и просперитет“. Според поверието миенето може да „измие“ и финансовия късмет. Много хора отлагат къпането и използването на много вода поне за един ден.

Избягвайте бяло и черно в облеклото

Снимка: iStock

По време на Китайската Нова година цветовете имат силно значение. Не носете черно и бяло, те се свързват с траур и загуба и не се препоръчват, особено в първия ден. Червеното е символ на щастие, защита, радост и успех. Затова е най-предпочитаният цвят – дори само под формата на аксесоар, чорапи или бельо.

Без кавги, драма и негативни думи

Първият ден на Новата година се смята за „огледало“ на цялата предстояща година. Затова според традицията трябва да се избягват спорове, оплаквания, груби думи, стрес и напрежение. Вместо това хората си разменят пожелания за здраве, любов и успех, за да насърчат добрата енергия.

Късметлийски цветове за 2026 година

През 2026 г. традициите и фъншуй препоръчват следните цветове:

Червено – сила, щастие, защита

Златно и металик – богатство и успех

Огнено оранжево и корал – подсилват енергията

Зелено, синьо и пастелни тонове – за баланс и хармония

Бяло и жълто – за любов и професионален напредък

Щастливите числа за 2026

В китайската култура числата също носят символика. Благоприятните числа включват:

2 – двоен късмет

– двоен късмет 3 – развитие и растеж

– развитие и растеж 7 – успех и духовност

– успех и духовност Късметлийски комбинации: 23, 37

По-неутралните числа са 1, 5, 6 – смятат се за по-слабо благоприятни в някои практики

