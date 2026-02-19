Близките на Катрин О'Хара се събират на католическа литургия в Лос Анджелис, за да почетат обичаната актриса. Службата се проведе навръх Свети Валентин в църквата „Свети Мартин от Тур“, потвърждава представител на звездата.

Датата и мястото носят особен емоционален заряд. Малко повече от две седмици след смъртта на 71-годишната актриса, нейните колеги и семейство се прекланят пред паметта ѝ. Актрисата Кели Линч споделя снимка от програмата на службата в Instagram и цитира трогателните думи на Реймънд Карвър за това какво е да се чувстваш обичан на земята, съобщава People.

„Почивай в мир, скъпа Катрин“, пише Кели Линч.

Причината за смъртта на Катрин О'Хара

Снимка: Getty Images

Последно сбогом на Свети Валентин: Близки и колеги изпращат Катрин О'Хара с католическа литургия в църквата „Свети Мартин от Тур“ в Лос Анджелис – същото място, където преди три десетилетия е почетен и нейният голям приятел Джон Кенди.

Фаталната диагноза: Комедийната легенда издъхва на 71-годишна възраст вследствие на белодробна емболия, причинена от онкологично заболяване.

Любов и стабилност до края: Зад гърба си актрисата оставя над 30-годишен брак без скандали с режисьора Бо Уелч и двамата им синове.

Министерството на общественото здраве на окръг Лос Анджелис разкри подробности около кончината на комедийната легенда. Според смъртния акт тя умира от белодробна емболия, като основната причина за състоянието ѝ е рак на ректума. О'Хара почина на 31 януари, оставяйки след съпруг и деца.

От сервитьорка до световна звезда

Снимка: Getty Images

Пиживе актрисата разказва как започва като сервитьорка в театър „Second City“ в Торонто. Там тя наблюдава бъдещи величия като Дан Акройд и Гилда Раднър. Когато се явява на прослушване за първи път, получава съвет да си гледа основната работа – сервирането. О'Хара обаче не се предава, явява се отново и печели място в трупата през 1974 г. Там среща и Юджийн Леви, с когото по-късно създават незабравимия тандем в Schitt's Creek.

Една съдбовна църква

Мястото на литургията, църквата „Свети Мартин от Тур“, свързва Катрин с друг неин голям приятел – Джон Кенди. През 1994 г. тя произнася своята знаменита реч на неговото погребение именно там. Тогава тя описва Кенди като човек с принципи, който рискува всичко, за да помогне на другите. Навръх Свети Валевнит приятелите ѝ говорят със същата топлота за нея, припомняйки си ролите ѝ в „Бийтълджус“, „Сам вкъщи“ и последното ѝ участие в The Studio.

Семейството на Катрин О'Хара

Зад бляскавата кариера на актрисата стои едно от най-стабилните семейства в Холивуд. Катрин е омъжена за художника-постановчик и режисьор Бо Уелч, визионерът зад филми като „Едуард Ножиците“ и „Мъже в черно“, от 1992 г. насам. Двамата се запознават на снимачната площадка и споделят еднакво чувство за хумор и ценности повече от три десетилетия. Те имат двама сина – Матю, роден през 1994 г. и Люк, роден през 1997 г., които израстват далеч от медийния шум. Приживе Катрин винаги поставя семейството пред кариерата, вярвайки, че стабилността в брака идва от взаимното уважение и способността да се смееш заедно, дори когато е трудно. С един-единствен брак и живот без публични скандали, тя остава рядко и достойно изключение в света на шоубизнеса.

Още снимки на покойната актриса вижте в галерията най-горе.

