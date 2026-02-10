Смъртта на Катрин О’Хара бе абсолютен шок за света на шоубизнеса - и за многобройните почитатели на актрисата по целия свят.

Звездата, позната преди всичко с емблематичната си роля в култовата коледна комедия "Сам вкъщи", почина на 30 януари в Лос Анджелис, на 71-годишна възраст. Тогава семейството ѝ предпочете да замълчи и не обяви причината за кончината ѝ.

Днес обаче, повече от десет дни по-късно, става ясно, че непосредствената причина за смъртта на че Катрин е белодробна емболия. В допълнение в смъртният акт се посочва рак на ректума като дългосрочно тежко заболяване, съобщава TMZ.

Малко след новината за смъртта на Катрин О’Хара мениджърът на звездата съобщи, че семейството ѝ ще организира скромна частна церемония чрез която ще я изпрати в последния ѝ земен път.

Най-близките хора, които актрисата оставя след себе си са съпругът Бо Уелч – сценограф и режисьор и синовете им Матю и Люк.

Катрин се запознава с Бо в далечната 1987 г. на снимачната площадка на филма Beetlejuice. Сключват брак пет години по-късно. През 1994 г посрещат първородният си син Матю, последван от Люк през 1997 г.

Снимка: Getty Images

Децата следват стъпките на своите родители и до днес работят в развлекателната индустрия, макар и зад кадър.

По време на интервю за Vanity Fair през 2020 г. Катрин разкри, че и двете ѝ деца, са работили по сериала „Шитс Крийк“ (Schitt’s Creek) заедно с нея – единият като сценограф, а другият в изграждането на декорите.

Последната публична поява на Катрин бе на наградите „Еми“ през септември, 2025 г., където се появи заедно със съпруга си Бо.

Снимка: Getty Images

Двамата присъстваха и на афтърпартито. Вечерта беше празнична за звездата, която беше там, за да отбележи успеха на сериала „Студиото“ (The Studio), спечелил рекордните 13 награди.

Самата Катрин беше номинирана за „Най-добра поддържаща актриса в комедиен сериал“ за участието си в него.

