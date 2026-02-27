След години, далеч от светлините на прожекторите, Джим Кери се завърна в полезрението на обществеността - и интернет пространството не успя да скрие вълнението си. 64-годишният актьор беше почетен на 51-вите награди „Сезар“, проведени в L'Olympia в Париж, където беше почетен приз за кариерата си.

Френската академия го определи като „един от най-оригиналните гласове на съвременното кино“, артист, който непрекъснато разширява границите на изкуството.

В социалните мрежи, след като интервю стана вирусно, реакциите бяха шокиращи: „Не прилича на него“, „Не звучи като него“, „Не се държи като него“. Някои стигнаха дори по-далеч, говорейки за „клонинги“ или „заместители“.

Коментарите заваляха:

„Следя го от детството и ви казвам... или са му направили нещо, или не е той.“

„Това не е Джим Кери. Отказвам да го повярвам.“

„Не можеш да ме убедиш, че това е Джим Кери .“

„Всички казват, че е клонинг... но за мен това е лицето на човек, който крие много депресия в себе си.“

Снимка: Getty Images

По-успокоеният тон, по-спокойното изражение, различната фигура – ​​всичко това подхранваше допълнително спекулациите.

От суперзвезда до скандал

2010-те години бяха особено трудни за актьора. Бурната му връзка и трагичната смърт на бившата му приятелка донесоха обвинения и съдебни дела, които опетниха имиджа му.

Той продължи противоречивата си позиция относно ваксините през 2015 г., когато заяви онлайн, че определени вещества във ваксините ще причинят сериозни проблеми при децата – твърдения, които бяха остро критикувани поради липса на научни доказателства.

През 2022 г. той отново беше в светлината на прожекторите, след като критикува Уил Смит за това, че е ударил Крис Рок на сцената на наградите „Оскар“.

„Бях отвратен от овациите на крака. Холивуд ми се стори безгръбначен“, каза той тогава.

Въпреки че се завърна в поредицата Sonic the Hedgehog 3 като д-р Роботник, актьорът честно призна, че го е направил, защото „се е нуждаел от пари“.

През 2022 г. той обяви, че „вероятно“ се пенсионира завинаги: „Зависи... ако ангелите донесат сценарий, написан със златно мастило, и той е много важен за хората, може би ще продължа. Но харесвам спокойния си живот. Харесва ми да рисувам. Харесва ми духовният ми живот.

Какво казват експертите за промените във външния му вид

За да обясни видимите разлики, Daily Mail се консултира с пластичния хирург д-р Шон Макнали, базиран в Орегон.

„Най-голямата промяна е в областта на очите“, казва лекарят. „Изглежда сякаш е имала горна блефаропластика.“

Снимка: Getty Images

Кери е имал излишна кожа по горните си клепачи в миналото – нещо, което може да се коригира с блефаропластика или повдигане на вежди. В неговия случай позицията на веждите и линията на косата му изглеждат непроменени, което е по-вероятно да показва операция на клепачите.

„На 63 години бих очаквал по-дълбоки бръчки на челото му. Вероятно използва ботокс, но в малки дози, за да поддържа изразителността си.“

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER