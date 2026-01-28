Отново е време за Седмицата на модата в Париж! Като модна столица, Париж събира най-добрите и стилни визии, но както знаем - правилото винаги има изключение. Когато звездите се обличат, за да бъдат забелязани, понякога резултатът е не особено добър. Някои избори бяха… по-модни “провали” отколкото успешни, елегантни визии. Нека ги разгледаме.

Най-зле облечените знаменитости на Седмицата на модата в Париж

Dua Lipa

Dua Lipa присъства на шоуто на Chanel с панталон, яке и чанта в еднакъв жълто-черно-червен принт, а реакциите не бяха позитивни. Според модни експерти, певицата не е подбрала дрехите си с достатъчно внимание и вкус.

Lisa Rinna

Докато феновете може би са свикнали с по-театрални визии от нея, облеклото ѝ за шоуто на Stéphane Rolland беше описано от критици като твърде ексцентрично и драматично, преминавайки границата към прекалено.

Teyana Taylor - сякаш току-що е коронована за кралица на Victoria’s Secret

Тя беше в прозрачна дантелена рокля на Schiaparelli, под която почти нищо не се виждаше. Комбинирането с прекалено тежки обувки, масивни аксесоари и тиара добавяше още повече детайли, отколкото бе необходимо. Някои от модните специалисти го определиха като "кичозно".

Demi Moore - сякаш вдъхновена от Круела де Вил

Облеклото ѝ беше със смел животински принт от глава до пети, допълнено с мъничка шапка. Макар че понякога рискът е добър, според експертите тук той преминава в графата „глупаво“ модно изявление.

Anya Taylor-Joy

Визията й беше определена като прекалено обемна и недообмислена.

Lauren Sánchez Bezos – все едно отива към офиса

Нейната Диор визия също получи много критики онлайн. Според потребитили и модни критици, Безос се е облякла "все едно отива към офиса".

