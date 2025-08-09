Мишо Шамара бе една от емблемите на българската музика през 90-те години на миналия век. И затова няма как да бъде забравен.

От години рап изпълнителят живее далеч от България. Но продължава да твори. И се завръща за поредна година България за лятно турне заедно с групата „Гумени глави“.

„Има неща от миналото и по-точно с текстовете на песните ни, с които не се гордея. Но тогава това беше начинът, „трясъкът“ ни към свободата на словото. Защото израснахме в общество, в което нямахме право да бъдем креативни. И впоследствие се чувствахме като животни, освободени от зоологическата градина, които тепърва откриват света. Ние бяхме едни от първите, които вкараха уличната реч в музиката", казва Мишо.

И допълва, че за него рап музиката е огледало на реалността. „В живота има цинизъм и той трябва да бъде показван. Затова и текстовете ни някога бяха такива.“

Снимка: bTV

На въпроса кое направи "Гумени Глави" толкова обичани и емблематични, Мишо Шамара е категоричен – искреността. „Хората се припознаваха в нещата, които пеехме. Това са нещата, които те искаха да изкрещят високо. И ние им помагахме да го направят.“

Сега Мишо води нормален живот. Има музикално студио и работи с много млади артисти. „Винаги ще подкрепям младите изпълнители, те са моите „дечица“, казва той.

И допълва, че харесва много кавъра, който Криско заедно с попфолк певицата Симона направи на един от хитовете на "Гумени глави" - „Лошите момчета“.

Кога и къде стартира лятното турне на Мишо Шамара и "Гумени глави" и дали ще изпълняват парчета от новия албум на групата „Забранено за туристи“ - вижте във видеото.

