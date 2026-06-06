Поп звездата и актриса Дженифър Лопес разкри, че още като дете е била силно вдъхновена от Мадона и дори е променяла дрехите си, за да прилича на своя идол. В интервю за музикалното предаване „Track Star“ Лопес споделя спомени от ранните си години и влиянието, което Кралицата на попа е оказала върху нейния житейски и професионален път.

Детската мечта да прилича на Мадона

По време на участието си в предаването Лопес разпознава песента „Ray of Light“ и веднага заявява, че тя е една от любимите ѝ изпълнителки. Певицата разказва, че когато е била малка, е искала да се облича като Мадона и дори е разрязвала и преправяла собствените си дрехи, за да постигне подобен стил. Според Лопес именно Мадона ѝ е показала колко важно е един артист непрекъснато да се развива и да търси нови предизвикателства. Това е философия, която тя следва през цялата си кариера.

Вдъхновението да не спираш да се развиваш

Поп иконата Джей Ло обяснява, че още от ранна възраст си е обещала никога да не остава на едно място в творческото си развитие. Вместо това винаги е искала да опитва нови неща и да се развива като изпълнител и личност. Именно този стремеж към промяна и еволюция свързва с примера на Мадона, която десетилетия наред успешно се преоткрива пред своята публика.

Снимка: Getty Images

Другите музикални икони в живота на Лопес

В рамките на същото предаване звездата коментира и други изпълнители, които са оставили отпечатък върху нея. Сред тях са Janet Jackson, Salt-N-Pepa и покойната Selena Quintanilla.

Особено място заема Селена, която Лопес изигра във филма „Selena“ от 1997 г. Според нея именно тази роля се е превърнала в отправна точка за музикалната ѝ кариера. Историята на трагично загиналата певица я е накарала да осъзнае колко е важно човек да използва всяка възможност и да следва мечтите си без колебание.

Поглед към бъдещето

В момента Дженифър Лопес работи активно по нови филмови и музикални проекти. Сред тях е романтичната комедия „Office Romance“.