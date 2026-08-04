На 4 август свещи върху тортата духат две добре познати личности от различни краища на света – любимият български изпълнител Веселин Маринов и американската актриса, херцогиня на Съсекс и съпруга на принц Хари – Меган Маркъл.

Веселин Маринов е роден на 4 август 1961 г. в Полски Тръмбеш. Още като ученик открива любовта си към музиката – първоначално като барабанист, а по-късно като вокалист и автор на песни.

Кариерата му започва през 80-те години, когато става вокалист на рок група „Импулс“. След години на музикални експерименти той се утвърждава като един от най-разпознаваемите български поп изпълнители.

Сред най-големите му хитове са „Горчиво вино“, „Лятна жълта рокля“, „За теб, Българийо“, „Още един хубав ден“ и „Ах, твоите сини очи“. Певецът е известен с емоционалните си концерти и вярната публика, която го следва вече няколко поколения.

Освен с музиката си, Веселин Маринов често привлича внимание и с любовта си към спорта и дисциплинирания начин на живот. През годините той неведнъж е споделял, че движението и постоянството са важна част от ежедневието му.

Снимка: bTV

Меган Маркъл е родена на 4 август 1981 г. в Лос Анджелис, Калифорния. Преди да стане част от британското кралско семейство, тя е позната като актриса, най-вече с ролята си на Рейчъл Зейн в популярния сериал „Костюмари“.

През 2016 г. животът ѝ се променя, когато започва връзка с принц Хари. Две години по-късно двойката сключва брак в пищна церемония в замъка Уиндзор, а Меган получава титлата херцогиня на Съсекс.

След като с Хари се оттеглят от ролята си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г., двамата се преместват в САЩ, където развиват собствени проекти в областта на медиите, благотворителността и бизнеса.

Меган продължава да бъде една от най-обсъжданите личности в света – както заради стила си, който често се превръща в модно вдъхновение, така и заради откровенията си за живота под светлината на прожекторите.