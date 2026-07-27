Британският принц Хари изненада съпругата си Меган с видеообаждане по време на гостуването ѝ като жури в телевизионното кулинарно предаване MasterChef Австралия, предаде Би Би Си.

В епизода херцогът на Съсекс се обади на Меган, за да я чуе, а продуцентите ѝ подадоха телефона. Тя го поздрави с думите „Здравей, любов моя“, а след това го нарече „чаровник“. Пред участниците бе поставена задачата да превърнат основна съставка в ястие, „достойно за херцогиня“, макар че самата тя призова колегите си в журито: „Наричайте ме Меган“.

Критиците останаха разделени по отношение на епизода – „Сънди таймс“ го определи като „един голям захаросан празник“, докато списание „Хелоу“ написа, че херцогинята „е превърнала MasterChef Австралия в изцяло свое шоу“.

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Меган е заснела епизода в Мелбърн през април по време на четиридневното си посещение в Австралия заедно с принц Хари, уточнява Би Би Си. Двойката, която вече не изпълнява официални кралски задължения във Великобритания, пристигна на частно посещение в Австралия. Пътуването им съчетаваше подкрепа за благотворителни каузи с участия в комерсиални събития.

В началото на епизода Меган бе попитана кое е любимото ѝ ястие, което приготвя у дома. Тя отговори, че това е „труден въпрос, тъй като трябва да угоди на много различни вкусове“. Нейният съпруг предпочитал „месо, картофи и сметанов сос“, докато самата тя избирала риба на скара.

Двете им деца - Арчи и Лилибет, често помагали в кухнята и имали „страхотен апетит“, разказа херцогинята на Съсекс. „Истински късметлии сме в това отношение“, добави тя.

След това Меган насърчи готвачите да приготвят нещо, с което усещат лична връзка. „Каква е историята зад ястието?“, попита ги тя.

Когато по-късно в епизода принц Хари се включи по телефона, Меган се обърна към присъстващите с думите: „Съпругът ми е на линия“. Това предизвика бурни възгласи и изненадани физиономии сред участниците и публиката. „Иска ми се да можеше да опиташ това, ястията са фантастични“, каза херцогинята, преди да покаже храната на принца. Той приключи разговора, като ѝ пожела да си изкара приятно и добави: „Много съжалявам, че те прекъснах.“

Участието на херцогинята в най-новия сезон на шоуто бе посрещнато топло от списание „Хелоу“, което сподели видео от епизода в интернет и похвали Меган за начина, по който общува с готвачите. „Херцогинята на Съсекс отдели лично време за разговор с всички участници, доказвайки, че винаги изявява своята вродена елегантност“, написа изданието.

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Шарлот Айвърс от „Сънди таймс“ обаче не остана толкова впечатлена. Тя отбеляза, че появата на Меган в шоуто „не ни казва нищо нито за нейните вкусове, нито за това кой изобщо ще отпадне от състезанието“, пише Би Би Си.

Потребителите в социалните мрежи също се разделиха в мненията си. Един от зрителите написа, че Меган е била „топла, любезна и истинско удоволствие за гледане“, докато друг определи епизодичната поява на принц Хари като „неловка“.

Снимка: gettyimages

Гостуването на Меган в „Мастър шеф Австралия“ се случва след нейното собствено лайфстайл и кулинарно предаване „С любов, Меган“, в което тя споделя съвети за готвене и домакинство с приятели и гости. Нейното шоу вече си осигури номинация за наградите „Еми“ за дневни предавания (Daytime Emmy Awards) в категорията „Изключително лайфстайл предаване“.

По-рано този месец принц Хари и Меган, заедно с децата си принц Арчи и принцеса Лилибет, посетиха Великобритания. Меган не се появи на нито едно публично събитие заради споровете около охраната им, но херцогът, херцогинята и двете им деца проведоха частна среща с крал Чарлз Трети и кралица Камила в тяхната резиденция Хайгроув.

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Преди дни херцогинята публикува в Инстаграм поредица от снимки, улавящи моменти от лятната ваканция на семейството досега, включително няколко кадъра на Арчи и Лилибет.