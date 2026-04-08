Звездата на Колон де Санта Фе Игнасио Лаго разчупи стереотипите, като стана първият активен професионален футболист в Аржентина, който публично разкри, че е гей. 23-годишният нападател сподели този исторически и дълбоко личен момент по време на гостуването си в местно телевизионно предаване, представяйки партньора си на света и отбелязвайки значителна културна промяна за спорт като футбола.

Лаго проправи път в спорт, където хомосексуалността отдавна се възприема като тема табу. Колон наскоро отпразнува победа с 3:0 над Сан Мигел. Най-значимото му влияние обаче дойде извън терена по време на участие в предаването „Sangre y Luto“. Изненадан от видео съобщение от приятеля си, той стана първият играч, състезаващ се на професионално ниво в Аржентина в момента, който направи подобно разкритие, предприемайки смела крачка, която оспорва традиционната култура на спорта.

В предаването беше включен трогателен момент на двойката. Партньорът на футболиста заяви: „Здравей, скъпи, надявам се, че изненадата ти е харесала. Искам само да те поздравя и да ти благодаря за това, че си прекрасен човек и отличен професионалист. Знам колко си се борил за това, знам, че имаш мечта... Обичам те много и ти благодаря, че защитаваш цветовете на моя град.“

В отговор на това, Лаго каза: „Това е ирационална любов, ние я живеем по този начин, точно както е с футбола. Опитваме се да изразим това, което чувстваме. Не знам как не съм го осъзнал... Той е много внимателен и показва обичта си по този много специален начин.“

Това смело решение следва прецедента, създаден от Николас Фернандес преди шест години. През 2020 г. Фернандес попадна в заглавията, когато разкри своята сексуална ориентация, докато играеше за отбора от регионалната лига „Хенерал Белграно де Санта Роса“. Преди това той отбеляза, че футболистите често мълчат поради страх, но изрази своята надежда - че по-младите поколения са много по-широкоскроени.

Досега никой професионален играч в страната не беше следвал този път. С 11 гола и седем асистенции в 58 участия, откакто се присъедини към „Колон“ през 2024 г., нападателят доказва, че искреността и доброто представяне на терена вървят ръка за ръка.

Въпреки че видеото набра сериозна популярност цели осем месеца след своето публикуване, едва сега спортните анализатори и новинарски сайтове започват да му обръщат внимание. Причина все още не е ясна, но има известни предположения: тогава футболистът бе претърпял контузия и тепърва се завръщаше на терена; в момента представянето му показва положителна еволюция, с по-голямо влияние върху играта и върху офанзивните показатели, тъй като той е млада, изгряваща звезда в отбор на Колон, който е в процес на преустройство.