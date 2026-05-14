Жена от Чикаго организира зрелищно кацане на хеликоптер в обществен парк, за да направи специална фотосесия за абитуриентския бал на дъщеря си. Скандално или сладко? Възможна е глоба, тъй като градските власти определиха постъпката й като рискова и опасна.

Случката се развива в парк „Rosener Park“ в Маркъм, щата Илинойс, където майката на 17-годишно момиче уредила хеликоптерът да кацне директно на територията на парка. Целта била да се създаде „незабравимо преживяване“ за бала на тийнейджърката и една наистина специална фотосесия. Такава каквато никой друг от училището й със сигурност няма да има. Но не рискува ли повече, отколкото да впечатлява?

Дали ще има глоба?

Според местните власти обаче кацането не е било разрешено и е извършено без необходимите одобрения. Те твърдят, че подобна операция в обществено пространство без предварително уведомление представлява риск за безопасността на хората в района, включително близки жилища, детска площадка и спортни съоръжения. Очевидци и представители на общината посочват, че хеликоптерът е летял ниско преди да кацне в парка, което допълнително е повдигнало въпроси относно сигурността на операцията. Майката от своя страна заявява, че е платила за услугата със собствени средства и твърди, че е смятала, че има необходимото разрешение. Властите обаче оспорват това и посочват, че няма официално одобрение за кацането.

В резултат на случая тя и пилотът са получили административни обвинения, включително нарушение на обществения ред и неразрешено кацане на обществена територия. Според съдебни документи глобата може да бъде под 200 долара, но случаят остава под съдебен контрол. Местната администрация подчертава, че липсата на координация и мерки за безопасност е основният проблем, тъй като при подобни действия обикновено се изискват предварителни планове, уведомяване на гражданите и осигуряване на контролирана зона.