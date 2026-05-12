Една дълго отлагана мечта се превърна в реалност за 56-годишната д-р Карла Хънтър Рамзи и нейния 22-годишен син Уесли Рамзи, които завършиха престижен университет заедно по едно и също време. Едно дипломиране, което ги сплоти още повече и доказа, че никога не е късно за сбъдването на най-съкровените ни желания.

Мечта разбита заради финансови трудности

Още от ученичка в Куинс, Ню Йорк, Карла е мечтаела да учи в Howard University. Семейството ѝ обаче не разполагало с необходимите финансови средства и тя била принудена да остави образованието си на заден план. Вместо това посветила живота си на работа, семейство и отглеждане на децата си. Години по-късно съдбата ѝ дала втори шанс. Докато синът ѝ Уесли следвал финанси в университета, учебното заведение стартирало онлайн докторска програма по богословие. Именно тогава Карла решила, че е време да се върне към мечтата си.

Неочаквано общо дипломиране

Първоначално майка и син не планирали да завършат в един и същи випуск. Заради промени в академичните графици и необходимостта Уесли да завърши допълнителни занимания, двамата в крайна сметка се оказали рамо до рамо на церемонията по дипломиране. Карла определя момента като изключително емоционален и споделя, че да види сина си до себе си на сцената е било сбъдната мечта.

Силата на постоянството и семейството

Историята на семейство Рамзи бързо привлича внимание в американските медии като пример за постоянство, взаимна подкрепа и силата на образованието. Карла, която самата е осиновена, възнамерява да използва докторската си степен, за да работи в подкрепа на деца в приемна грижа и младежи без семейства. От своя страна Уесли планира да развива кариера във финансовото образование и да помага на млади хора от уязвими общности да изграждат финансова грамотност.

„Понякога мечтите чакат правилния момент“

Карла споделя, че никога не е преставала да вярва, че един ден ще постъпи в Howard University като студент. Според нея някои мечти просто изискват повече време. „Понякога мечтите се отлагат, докато Бог подготви и теб, и мястото“, казва тя.