Британският Крал Чарлз III ръкоположи актьора Идрис Елба за рицар. Церемонията се състоя в замъка Уиндзор. 53- годишната звезда от "Лутър" получи рицарското звание за заслуги към младите хора.

„Поздравления за всички, които получиха почести на днешните церемонии по встъпване в длъжност, организирани от Краля в замъка Уиндзор", написаха служители на британския двор към снимката.

„Благодарни сме. Работата продължава", написа Идрис Елбба към друга снимка от събитието, на която той носи медала си и се държи за ръка със съпругата си Сабрина Елба.

Рицарското звание на Идрис Елба беше обявено в новогодишния списък с отличия на крал Чарлз за 2026 г., а официалното му удостояване се състоя по време на церемония на 2 юни. Крал Чарлз, принцеса Ан и принц Уилям са сред членовете на кралското семейство, които ръководят тези церемонии и връчват рицарски титли, звания „дама" два пъти годишно.

Елба е и посланик на добра воля на The King's Trust. Началото на кариерата му е било възможно благодарение на финансова помощ, която е получил от кралската благотворителна организация, когато е бил на 18 години.

„Не съм говорил наистина за това, но ще кажа, че е истинска чест да бъда признат за работата си“, каза актьорът на прожекцията на втори сезон на "Hijack" през януари пред People, спомняйки си за признанието. „Особено опитът да се вдигне колкото се може повече шум за младите хора и нещата, през които някои от тях преминават. Така че се чувствам като чест. Семейството ми е поласкано от това. Дори не знам как да говоря за това.“

Снимка: Getty Images

През май Елба и Кралят застанаха заедно зад диджейския пул на градинско парти в Бъкингамския дворец в Лондон. Събитието отбеляза 50-годишнината на The King's Trust.