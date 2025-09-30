Днес, на 30 септември, един от най-уважаваните британски актьори, Гари Олдман, бе удостоен с рицарско звание по време на официална церемония в замъка Уиндзор. Признанието бе връчено лично от принц Уилям, като част от почетния списък на крал Чарлз III по повод рождения му ден.

67-годишният актьор получи отличието за „заслуги към драмата“ – обобщение, което едва докосва широтата на кариерата му, започнала още през 80-те години и белязана от редица култови роли в киното, телевизията и театъра.

От Сид Вишъс до Уинстън Чърчил

Олдман е добре познат на поколения зрители с ролите си в „Dracula“, „The Fifth Element“, поредицата за Хари Потър, „Tinker Tailor Soldier Spy“ и много други. Най-високо признание получи през 2018 г., когато бе отличен с „Оскар“ за превъплъщението си като Уинстън Чърчил в биографичния филм „Най-мрачният час“. Последните години донесоха на Олдман нова вълна от популярност благодарение на участието му в телевизионния шпионски сериал „Slow Horses“ по Apple TV+, където той играе циничния, но гениален лидер на екип провалени разузнавачи.

Признание, което дълго закъснява

Макар да е сред най-успешните и възхвалявани британски актьори на своето поколение, Олдмън досега не беше получавал официално отличие от кралската институция. Самият той преди време бе заявил в интервю, че „никога дори не е получавал кимване“ от кралските среди.

„Много съм поласкан и смирен. Това е различно от всичко друго. Дори Оскарът ми изглежда блед в сравнение с това признание“, коментира актьорът след церемонията, проведена при пълна тържественост в замъка Уиндзор. Принц Уилям лично поздрави Олдман и сподели, че е почитател на работата му. С усмивка актьорът отвърна, че е положил усилия да изглежда представително за случая - коментар, който развесели присъстващите.

Снимка: Getty Images

Не само звезда, но и артист с кауза

Гари Олдман е известен не само с екранното си присъствие, но и с участието си в театрални проекти. Той често се връща на сцената и неведнъж е защитавал стойността на класическото актьорско образование и обществените театри във Великобритания. В последните години актьорът е и глас на подкрепа за младите артисти, като често използва публичните си изяви, за да говори за нуждата от по-добро финансиране на изкуствата и достъп до културни институции извън Лондон.

Снимка: Getty Images

