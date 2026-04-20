Хората, които искат да съхранят храната си за по-дълго време, често използват за това фризера. Това е напълно нормално за хляб, зеленчуци или месо. Но какво да кажем за млякото? Подходящо ли е изобщо за замразяване, или качеството му ще пострада?

Млякото е една от онези храни, които се използват почти ежедневно в много домакинства – независимо дали в кафе, зърнени закуски или за готвене. Но какво правите, когато срокът му на годност наближава и не можете да го използвате навреме? Това бързо повдига въпроса: Можете ли да замразите мляко?

Можете ли да се замразява мляко?

Млечни продукти като кисело мляко, крем сирене, заквасена сметана и кварк не трябва да се съхраняват във фризера, освен ако не планирате да ги консумирате като сладолед, пише myhomebook. Защо? Консистенцията им става на бучки при размразяване.

С прясното мляко обаче е различно: то може лесно да се съхранява във фризера до четири месеца. Според Германското дружество по хранене млякото може да се замразява. Текстурата и вкусът обаче ще се променят. Това е така, защото мазнините и водата могат да се разделят. След размразяване млякото често изглежда леко на бучки или воднисто.

Както прясното пълномаслено мляко, така и нискомасленото или UHT мляко могат да бъдат замразявани. Замразяването спира растежа на микроорганизмите, което значително удължава срока им на годност. Повечето алтернативи на млякото също могат да бъдат замразявани. Овесеното мляко обаче не трябва да се замразява, тъй като консистенцията му може да се промени при размразяване.

Замразяване на мляко – всичко, което трябва да знаете

Точно като водата, млякото се разширява, когато замръзне. Затова не трябва да се използват стъклени бутилки, тъй като те могат да се спукат от високото налягане. Картонени или херметически затворени пластмасови контейнери са по-подходящи, тъй като осигуряват достатъчно място за разширяване.

Хората, които искат да използват млякото в малки количества – например за кафе или готвене, могат да използват и формички за лед. Това позволява млякото да се дозира удобно и лесно да се изважда при нужда.

В идеалния случай млякото трябва да се размразява за една нощ в хладилник. Това му позволява да се размразява бавно и внимателно. за да го размразите балансирано, поставете бутилката в съд с топла вода.



Преди употреба то трябва да се разклати или разбърка добре, за да се гарантира, че мазнините и протеините, които може да са се отделили по време на замразяването, са отново добре смесени. Размразеното мляко трябва да се използва възможно най-скоро и да не се замразява повторно.

