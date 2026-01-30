След забележителната премиера в Белия дом, а после и в обновения Kennedy Center, филмът "Мелания" тръгна по кината по света. Ударното представяне и силните думи на Мелания Тръмп обаче не бяха никак достатъчни – хората не останаха впечатлени от продукцията и бързо я определиха като провал.

Кината в Южна Африка излязоха с обща позиция, че няма да разпространяват филма на Първата дама. А причината бе политическата обстановка и обтегнатите отношения със САЩ в последната година, съобщават от ВВС.

Един билет на премиерата = пълен провал

Във Великобритания интересът към "Мелания" също бе ужасно нищожен. В киносалон, в Лондан на пълвата прожекция е продаден само един билет, а за втората три. Този ужасен резултат предвещава сериозен емоционален разрив за Мелания Тръмп.

Снимка: Getty Images

Правата, които са закупени за 40 млн. долара се превръщат в огромна загуба и това никак не е добре за репутацията на Първата дама. Оказва се, че хората отдавна не се интересуват от откровенията и личните моменти на Мелания. Филмът бе негативно критикуван и от Джими Кимъль, който го нарече „подкуп за 75 милиона долара“, пише "Варайъти".

Припомняме, че лентата проследява пътя ѝ в навечерието на завръщането ѝ в Белия дом за втори мандат като първа дама. Филмът е режисиран от Брет Ратнър, който беше изолиран от Холивуд след серия обвинения в сексуално насилие. Сега той се готви да се завърне с четвърта част на поредицата „Час пик“. Твърди се, че проектът е получил зелена светлина след намеса от страна на Тръмп.

