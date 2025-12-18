Първата дама на САЩ Мелания Тръмп влезе в центъра на общественото внимание с първия трейлър на документалния си филм, като поглежда директно в камерата и обобщава политическото завръщане на съпруга си с четири думи: „Ето ни отново“.

Тийзърът на филма „Мелания“, чиято премиера е насрочена за 30 януари, проследява известната с дискретността си словенско-американска бивша манекенка в момента, в който влиза в Капитолия на САЩ за втората клетва на президента Доналд Тръмп.

Лицензионната сделка на Amazon за филма възлиза на около 40 млн. долара. Wallstreet Journal съобщи, че Мелания Тръмп, която е и изпълнителен продуцент, ще получи 70% от тази сума - дял, който предизвика критики от нейни опоненти.

От Amazon MGM обещават „безпрецедентен достъп до Мелания“ в документалния филм, който обхваща 20-те дни преди встъпването в длъжност през януари – от подготовката за прехода на властта до срещи при закрити врата и моменти извън официалната сцена.

Динамичният трейлър редува кадри на режисирана тържественост със сцени, които изглеждат умишлено неловки. Първата дама се движи из Белия дом и семейното имение във Флорида с прецизно подбрана визия - слънчеви очила, обувки на висок ток и официална рокля за инаугурационния бал – като същевременно се намесва, за да коригира речта на съпруга си по време на репетиция.

Когато Тръмп пуска реплика за ролята си на „миротворец“, тя го прекъсва с уточнението „миротворец и обединител“.

Един от епизодите вече предизвика интерес заради намека за динамиката в отношенията между двамата. В луксозен офис в небостъргач Мелания се обажда, за да поздрави съпруга си за речта. „Здравей, господин президент. Поздравления“, казва тя, а на въпроса му „Гледа ли я?“ отговаря: „Не… ще я видя по новините“.

На други места кадрите показват фотосесия в Белия дом през януари, сцени от пътувания и по-интимни моменти, включително поднасяне на бяло цвете на гроб.

Amazon посочва, че филмът предлага рядък поглед „в света на Мелания Тръмп“, докато първата дама отново навлиза в публичния живот, с „ексклузивни кадри“ от ключови срещи и лични разговори.

Документалният филм ще има премиера в киносалони по целия свят на 30 януари, след което ще бъде последван от съпътстваща трисерийна поредица и излъчване в стрийминг платформата Prime Video.

„Мелания“ е режисиран от Брет Ратнър. Това е първият му голям проект, след като през 2017 г. няколко жени го обвиниха в сексуално посегателство.

