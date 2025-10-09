Българският футболен съюз (БФС) дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и Каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности, информираха официално от футболната централа, съобщава БТА.
Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026. Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.
Фондация “Слънчеви Деца 2024” е организация, посветена на подкрепата на деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности. Тяхната мисия е да осигурят социална интеграция и качествено образование, за да могат децата да водят пълноценен начин на живот. Подпомагат достъпа до терапии за деца със „Синдром на Даун“ и други специални потребности чрез партньорства със специализирани заведения.
Криско, Цвети и малкия Дани
Три седмици след раждането на Даниел, щастливите родители Криско и Цвети чуват диагнозата Тризомия 21, което нищо не им говори. Но веднага след това разбират, че става дума за синдрома на Даун. Въпреки трудностите, които съдбата им поднася, Криско и Цвети не се отказват. Дори лекарите в болницата ги съветват да се откажат от Дани и да го оставят в дом за деца, но те не го правят.
