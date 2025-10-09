Българският футболен съюз (БФС) дари 100 000 лева на фондация „Слънчеви деца 2024“ и Каузата за интеграция в обществото на деца и младежи със специални потребности, информираха официално от футболната централа, съобщава БТА.

Сумата е формирана от продажбата на билети от събитието „Заедно за децата“, което БФС реализира съвместно с фондация „Слънчеви деца“, дарения от спонсори на събитието, както и част от приходите от билетите за квалификациите на България за Световното първенство 2026. Дарената от футболния съюз сума е една от най-големите до момента, отишли за благотворителната кауза на Криско за изграждането на специализиран център за деца със специални потребности.

Фондация “Слънчеви Деца 2024” е организация, посветена на подкрепата на деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности. Тяхната мисия е да осигурят социална интеграция и качествено образование, за да могат децата да водят пълноценен начин на живот. Подпомагат достъпа до терапии за деца със „Синдром на Даун“ и други специални потребности чрез партньорства със специализирани заведения.

Криско, Цвети и малкия Дани