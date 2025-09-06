Рапърът с голямо сърце – така може да бъде определен Криско. Неотдавна той стартира фондацията „Слънчеви деца“ в помощ на деца със специални потребности. „Най-голямата победа е, че все повече се говори в обществото за тях“, категоричен е певецът.

И разказва за хората, които са застанали зад инициативата му. И как благодарение на тях вече са събрани значителни средства за построяване на интеграционен център. „Не става дума за болница, тези деца не са болни. Те имат нужда преди всичко от интеграция“, споделя Криско.

Освен парични средства, още едно голямо предизвикателство е намирането на подходящ терен, който трябва да е в София, а не извън града, за да бъде лесно достъпен.

Като баща на дете със синдром на Даун, Криско говори спокойно по темата за различните деца. „На първо място човек трябва да си каже, че щом едно такова дете е дошло в семейството му, то това не е случайно, самото то е избрало да бъде в това семейство. Може би Вселената е наясно, че родителите биха се справили с това. Подобни деца показват смисъла, напомнят ни защо съществуваме.“

Снимка: bTV

Според Криско най-големият шок идва от незнанието. "Защото никой не е подготвен за появата на такова дете. Особено майката – тя има нужда от подкрепа. И в този момент бащата е този, който трябва да поеме контрол", допълва още певецът.

„На мен лично ми бяха нужни няколко месеца, за да приема ситуацията. Но всичко е индивидуално, при някои може да продължи с години. Все пак, изпитанието е голямо, много хора се разделят дори след такава ситуация. Но, аз лично гледам философски и по-скоро мисля, че това може да направи отношенията между двама души още по-стабилни“.

И разказва с усмивка за Дани – който е пакостлив, усмихнат и вече се учи да ходи. „Той е чиста енергия и любов“, категоричен е Криско.

Какво още сподели изпълнителят – за пътя, по който е преминал, за да намери себе си като музикант, за завърщането към „стария“ Криско, както и датите за предстоящото музикално турне, гледайте във видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK