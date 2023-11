На 22 ноември 1963 г. е роден един от най-проникновените писатели на 20 век - Олдъс Хъксли. Британецът става световноизвестен с антиутопичния си роман "Прекрасният нов свят" (1932) и есето "Дверите на възприятието" (1954), което вдъхновява музикантът Джим Морисън за името на групата "The Doors". Самият Хъксли преди това го заимства от поета Уилям Блейк: "Ако дверите на възприятието са прочистени, човек ще види света такъв, какъвто е, безкраен".

По своеобразен начин Олдъс Хъксли става съавтор на термина психеделик - обсъждайки варианти за име на новите разширяващи съзнанието вещества, Хъксли пише следната строфа в писмо до Хъмфри Озмънд: "To make this trivial world sublime, take half a gram of phanerothyme". Д-р Озмънд обаче му отвръща така: "To fathom Hell or soar angelic, take a pinch of psychedelic", като буквално преведено "psychedelic" означава манифестиращо съзнание.

Днес се навършват 60 години от смъртта на Олдъс Хъксли, а ние отдаваме почит към живота на британския писател с избрани цитати от творчеството му.

Снимка: Getty Images

"Който се преструва, че подтиква хората към размисъл, него го обичат. Който наистина го прави, него го ненавиждат."

"Докато хората почитат Цезарите и Наполеоновците, ще има Цезари и Наполеоновци, които да ги правят нещастни."

"В един свят където образованието е предимно вербално, високообразованите хора намират почти за невъзможно да обърнат сериозно внимание на нещо друго освен на думи и понятия. Винаги има пари и докторати за научноизследователска парлама, занимаваща се с онова, което за учените е най-важният проблем: Кой кога на кого повлиял, за да каже какво?"

"Опитът учи само способния да се учи."

"Думите биха могли да бъдат като рентгенови лъчи, ако човек ги използва правилно – биха проникнали през всякакво препятствие. Човек трябва да бъде обиждан и огорчаван, защото в противен случай той не би могъл да измисли действително свестни, пронизващи като рентгенови лъчи фрази."

"Не е достатъчно само фразите да са хубави, хубаво трябва да е и онова, за което ги използваш."

"Човек не може да консумира много, ако си седи мирно и си чете книжки."

Снимка: Getty Images