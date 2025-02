Схванат гръб, болки в кръста и усещане за скованост – тези проблеми са все по-чести за хората, които прекарват дълги часове зад бюро.

Ако това ти звучи познато, значи е време за промяна. Представяме ти Get Flex - груповата тренировка във верига фитнеси Next Level, която съчетава елементи от стречинг и мобилност, за да върне лекотата и свободата на движенията ти.

А най-хубавото? Тренировките се водят от опитни треньори, като Моника Христова, която знае точно как да ти помогне да отключиш пълния си потенциал, виж повече във видеото.

КАКВО Е GET FLEX?

Get Flex е иновативна тренировъчна програма, разработена специално за тези, които искат да подобрят гъвкавостта си, да предотвратят ставни и мускулни болки и да върнат тялото си в оптимална форма.

Get Flex е повече от тренировка – това е пътешествие към по-здраво, по-силно и по-гъвкаво тяло. Използват се движения, които освобождават ограниченията в ставите, а правилното дишане прави всяко упражнение още по-ефективно.

КАК РАБОТИ ТРЕНИРОВКАТА?

Основата на Get Flex е комбинация от стречинг, мобилност и упражнения със собствено тегло. Сесиите използват различни фитнес аксесоари като ластици, степове и лостове, за да се осигури прогресивно натоварване и да се гарантира, че всяко движение е функционално и безопасно.

Упражненията са с ниска до средна интензивност, което ги прави подходящи за всички – от начинаещи до напреднали.

Тренировката акцентира върху:

Подобряване на кръвоснабдяването на мускулите.

Увеличаване на мобилността на ставите.

Укрепване на гръбначния стълб и подобряване на стойката.

Намаляване на мускулната скованост и болката.

Усещане за лекота и подобрен тонус.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА GET FLEX?

Едно от най-големите предимства на Get Flex е, че тя е универсална и адаптивна. От една страна е перфектна за начинаещи, които искат да започнат пътуването си към по-здраво тяло, а от друга е иделана за напреднали, които търсят тренировка за възстановяване и подобряване на атлетичните си резултати.

Освен това Get Flex в Next Level ще се отрази чудесно на хора със заседнал начин на живот, които често се оплакват от болки в гърба, кръста или ставите.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕШ GET FLEX?

Ако все още се чудиш дали Get Flex е подходящата тренировка за теб, ето няколко от основните ползи, които ще почувстваш още след първите сесии:

Подобрена стойка и стабилност: Тренировките укрепват мускулите, които поддържат гръбначния стълб, и спомагат за правилната стойка.

По-добра гъвкавост и подвижност: Динамичните упражнения ще разширят обхвата на движенията ти и ще премахнат усещането за скованост.

Сваляне на стреса: Умерената интензивност и фокусът върху правилното дишане помагат за намаляване на напрежението и умората.

Превенция на травми: Укрепването на сухожилията и мускулите намалява риска от болки в ставите и мускулни дисбаланси.

Повишена координация: Това ще подобри представянето ти не само във фитнеса, но и в ежедневието.

По-добър сън: Отпускането на напрежението в тялото ще те направи по-спокоен и ще подобри качеството на съня ти.

Когато тренираш редовно и обръщаш внимание на детайлите – от правилното изпълнение на упражненията до дишането – тялото ти ще започне да ти се отблагодарява. Само след няколко тренировки ще усетиш лекота в движенията си и ще забележиш разликата.

Включи Get Flex в графика си поне два пъти седмично, редувайки я със силови или кардио тренировки, за да постигнеш оптимален баланс между натоварване и възстановяване.

Get Flex тренировките се предлагат във следните Next Level фитнеси: The Mall; България Mall; Park Center; Sport Box; Дружба; Младост 1; Младост 4; Next Level НДК и Княжево.

Запази си място още днес и се присъедини към груповите тренировки, водени от професионални треньори, които знаят как да те мотивират и вдъхновят.

Get Flex не е просто тренировка – тя е начин да върнете радостта от движението и да се почувствате по-здрави, по-силни и по-уверени.