Първият учебен ден идва, а заедно с него и голямото обикаляне по магазините за обновяване на гардероба. Но как да сте сигурни, че ще купите правилния размер? Вижте всички съвети и хитринки, които ще ви помогнат за купуването на подходящи дрехи за децата.

Пазаруването на дрехи за училище често се превръща в истинско предизвикателство. Децата растат бързо, номерациите се различават според марката, а онлайн магазините допълнително усложняват избора.

Изборът на правилен размер не е просто въпрос на етикет - той носи комфорт, самочувствие и свобода на движение на всяко дете в училище. Понякога размерът е отбелязан с букви (S, M, L), друг път - с години или сантиметри височина.

Ето как да разчетете всичко това, за да не сгрешите при предстоящия голям есенен шопинг за учениците:

Какви размери са подходящи за първокласник?

Обикновено за деца в първи клас (на възраст 6-7 г.) дрехите варират между:

116–122 см (по височина)

или 6–7 години (по възрастова номерация)

Важно е да се измери не само височината, но и обиколката на гърдите и талията, защото при различните марки размерите често се разминават, а кройките се различават.

Снимка: iStock

Как се сменят размерите с възрастта?

1-2 клас (6–8 г.) - 116–128 см

3-4 клас (8–10 г.) - 128–140 см

5-6 клас (10–12 г.) - 140–152 см

7 клас (12–13 г.) - 152–164 см

Разбира се, някои деца растат по-бързо, други по-бавно, затова винаги проверявайте таблиците на конкретния бранд.

Снимка: iStock

S, M, L - какво означават за деца?

S (Small) - 122–134 см (6–8 г.)

M (Medium) - 134–146 см (8–10 г.)

L (Large) - 146–158 см (10–12 г.)

XL - 158–164+ см (12+ г.)

Възраст EU (см) US (години) UK (години) Универсален (S,M,L) 6-7 г. 116/122 6-7 6-7 S 8-9 г. 128–134 8-9 8-9 M 10-11 г. 140–146 10-11 10-11 L 12-13 г. 152–158 12-13 12-13 XL/XS Teen

Как да преведем американските към европейските размери?

В България се използва европейската система (EU), докато в онлайн магазините често се среща US (САЩ) или UK (Великобритания).

EU 128 = US 8 години = UK 7–8

EU 140 = US 10 години = UK 9–10

EU 152 = US 12 години = UK 11–12

EU 164 = US 14 години = UK 13–14

Съвет: най-сигурно е да гледате размерите в сантиметри, защото те са универсални.

Още полезни съвети

Винаги мерете дрехите по височина - това е перфектният ориентир.

При обувките оставяйте поне 0,5-1 см разстояние между пръстите и обувката.

Снимка: iStock

Когато поръчвате онлайн, проверявайте таблицата за размери на конкретната марка.

Ако се колебаете между два размера - по-добре изберете по-големия.

Кои реформи влизат в сила за училищата - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK