Първият учебен ден идва, а заедно с него и голямото обикаляне по магазините за обновяване на гардероба. Но как да сте сигурни, че ще купите правилния размер? Вижте всички съвети и хитринки, които ще ви помогнат за купуването на подходящи дрехи за децата.
Пазаруването на дрехи за училище често се превръща в истинско предизвикателство. Децата растат бързо, номерациите се различават според марката, а онлайн магазините допълнително усложняват избора.
Изборът на правилен размер не е просто въпрос на етикет - той носи комфорт, самочувствие и свобода на движение на всяко дете в училище. Понякога размерът е отбелязан с букви (S, M, L), друг път - с години или сантиметри височина.
Ето как да разчетете всичко това, за да не сгрешите при предстоящия голям есенен шопинг за учениците:
Какви размери са подходящи за първокласник?
Обикновено за деца в първи клас (на възраст 6-7 г.) дрехите варират между:
- 116–122 см (по височина)
- или 6–7 години (по възрастова номерация)
Важно е да се измери не само височината, но и обиколката на гърдите и талията, защото при различните марки размерите често се разминават, а кройките се различават.
Как се сменят размерите с възрастта?
- 1-2 клас (6–8 г.) - 116–128 см
- 3-4 клас (8–10 г.) - 128–140 см
- 5-6 клас (10–12 г.) - 140–152 см
- 7 клас (12–13 г.) - 152–164 см
Разбира се, някои деца растат по-бързо, други по-бавно, затова винаги проверявайте таблиците на конкретния бранд.
S, M, L - какво означават за деца?
- S (Small) - 122–134 см (6–8 г.)
- M (Medium) - 134–146 см (8–10 г.)
- L (Large) - 146–158 см (10–12 г.)
- XL - 158–164+ см (12+ г.)
|Възраст
|EU (см)
|US (години)
|UK (години)
|Универсален (S,M,L)
|6-7 г.
|116/122
|6-7
|6-7
|S
|8-9 г.
|128–134
|8-9
|8-9
|M
|10-11 г.
|140–146
|10-11
|10-11
|L
|12-13 г.
|152–158
|12-13
|12-13
|XL/XS Teen
Как да преведем американските към европейските размери?
В България се използва европейската система (EU), докато в онлайн магазините често се среща US (САЩ) или UK (Великобритания).
- EU 128 = US 8 години = UK 7–8
- EU 140 = US 10 години = UK 9–10
- EU 152 = US 12 години = UK 11–12
- EU 164 = US 14 години = UK 13–14
Съвет: най-сигурно е да гледате размерите в сантиметри, защото те са универсални.
Още полезни съвети
- Винаги мерете дрехите по височина - това е перфектният ориентир.
- При обувките оставяйте поне 0,5-1 см разстояние между пръстите и обувката.
- Когато поръчвате онлайн, проверявайте таблицата за размери на конкретната марка.
- Ако се колебаете между два размера - по-добре изберете по-големия.
Кои реформи влизат в сила за училищата - вижте в следващото видео.
