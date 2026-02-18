Тялото на един възрастен човек е изградено от около 60% вода, което прави хидратацията един от основните фактори за стабилно физическо и психично здраве. Тя е горивото, което ни позволява да работим на пълни обороти.

Течностите, които приемаме в деня си, помагат на функциите на мозъка, а липсата им води до: хронична умора, трудна концентрация, често главоболие и понижен тонус.

Ето кои основни процеси в човешкия организъм се подкрепят от редовния прием на течности:

Регулация на телесната температура;

Подобряване храносмилането и метаболизма;

Подобряване дейността на сърцето и кръвообращението;

Укрепване на кожата като я правят здрава, еластична и хидратирана;

Поддържане мускулите и ставите;

Носят тонус на тялото.

Ако не приемате поне 1 л. и половина течности през деня, сега е моментът да опитате да промените навиците си. Погрижили сме се да ви предоставим 5 полезни био напитки, с изчистен състав, които можете да използвате в менюто си, за да сте максимално концентрирани, щастливи и здрави.

Кои напитки са био?

В свят, изпълнен с изкуствени подсладители и цветни напитки в цялата цветова гама, тялото ви се нуждае от нещо истинско и вкусно. Информираният избор за това какво консумирате в ежедневието си, е изключително важен.

Важно е да знаете, че био напитките се произвеждат от естествени съставки, без добавени химикали, изкуствени оцветители, подсладители и консерванти, и са създадени при изцяло контролирано органично производство.

В наши дни все по-честата употреба на био и органични продукти и напитки не е просто мода, а осъзнат избор и начин на живот. Най-доброто, което можете да направите за себе си е не само да регулирате храненията си и приема си на течност, но и да залагате на качествени продукти, които да ви носят полезна добавена стойност, здраве, имунитет и да водят до по-добри жизнени показатели.

Полезни напитки

Водата е най-важната напитка, която е задължителна за всички нас, но нека да разгледаме какви други вкусни и здравословни варианти има.

За всички фенове на предизвикателствата, приготвили сме списък с впечатляващи напитки, някои от които може би никога не сте опитвали. Сега е моментът да промените навиците си и да включите нещо ново, полезно и вкусно в ежедневното си меню.

Заслужава си да опитате с със следните напитки.

Комбуча

Комбучата е 100% натурална жива напитка, която съдържа чаена гъба (култура от бактерии и дрожди, която ферментира напитката), филтрирана вода, зелен чай (който осъществява хранителни вещества за гъбата) и малко количество захар.

Именно зеленият чай е средата, в която комбуча културата се чувства и развива най-добре, за да ферментира и да се получи уникалния газиран вкус, на който се наслаждаваме.

На пазара вече можете да срещнете и комбуча с различни вкусове като: грозде, малина, червена боровинка, кокос, бъз и др. Полезната газирана напитка не е по всеки вкус, но с малко повече усилия може да привикнете и съвсем неусетно да я направите част от ежедневното си меню. Леко горчивият послевкус е страхотен завършек на всяка глътка.

Ето защо още си заслужава да приемате комбуча:

Богата е на активни ензими като “амилази”, “липази” и др., които подпомагат храносмилането;

Богата е на пробиотични бактерии;

Богата е на антиоксиданти;

Дава енергия и тонус;

Съдържа в себе си витамини от групата “B” и “C”.

Комбучата е здравословна алтернатива на газираните напитки, която носи множество ползи за човешкия организъм.

Микс за матча лате

Матчата е суперхрана, която набира все по-голяма популярност и сме сигурни, че сте я срещали по пътя си. Затова, ако имате нужда от още един повод да се хидратирате, ето още един вариант.

Знаете ли, че можете да си приготвите свежа напитка с качествена матча сами у дома?

Миксът за матча лате на прах можете да приготвите сами по всяко време, където и да се намирате. Единственото, което трябва да добавите към него е вода и подсладител по желание, за да получите кадифена текстура и вкус. Гарантираме ви, че тази напитка ще освежи тялото ви и ще успокои ума ви. Вие сами избирате дали да го направите на топла или студена напитка.

Микс матча лате можете да приготвите в рамките на няколко минути, с минимални усилия и в 3 лесни стъпки - добавяте 40 грама от готовия инстантен микс матча лате в 200 мл. гореща вода и разбърквате добре до пълно разтваряне на продукта и сте готови.

Матчата съдържа в състава си “катехини”, които представляват клас растителни съединения. Те действат като естествени антиоксиданти.

Ето още няколко важни ползи, които можете да извлечете за себе си от матчата:

Матчата засилва метаболизма и изгарянето на мазнини;

Защитава черния дроб от токсините в тялото ни;

Дава ни плавна, но продължителна енергия;

Помага ни да запазим концентрация за по-дълъг период от време;

Освежава дъха ни.

Матчата е фино смлян висококачествен японски чай, който се консумира в цял свят, заради доказаните си ползи.

Кокосова вода

Кокосовата вода няма някакви спецификации при съхранението си, което я прави изключително удобна опция за хидратация навсякъде и по всяко време. Тя е освежаваща напитка за през лятото и топлите месеци, но може да се използва и през зимата, когато тялото ни също има нужда от дълбока хидратация.

Кокосовата вода е богата на електролити, които подпомагат възстановяването след натоварване, например след тренировка. Затова тя е естествено освежаваща и енергизираща напитка.

Ето за какво още е полезна:

Редовната й консумация балансира pH-то.

Съдържа в състава си ензими, които подпомагат усвояването на хранителни вещества в стомаха и подобрява храносмилането.

Има естествено сладък вкус, изцяло натурален продукт от кокос, без каквито и да било консерванти и допълнителни подсладители.

Кокосовата вода има освежаващ и естествено сладък тропически вкус. Ако все пак вкусът не ви допада можете да я добавите като елемент в други напитки като смутита, домашни лимонади, дори вместо обикновена вода в направата на различни печива.

Био аюрведични чайове:

Много често основната дилема на хората е с какво да започна денят деня си независимо от сезона навън - с топъл билков чай или с ароматно кафе.

Чаят е една от най-практичните и полезни напитки, които можете да приемате в ежедневието си и често е в комбинация от ароматни билки и полезни подправки.

Аюрведичните чайове представляват ароматни чаени комбинации от билки и подправки, които са направени по уникални аюрведични рецепти, за да балансират тялото ни. Аюрведа е древна индийска холистична система за крепко здраве и дълголетие, която има за цел да “лекува” тялото като го балансира, подхранва духа и успокоява ума.

В буквален превод аюрведа означава “наука за живота”.

Аюрведичните чайове в различните си комбинации могат да помогнат за различни нужди на тялото като:

Детоксикация на организма;

Подсилване на имунната система;

Поддържане на стомашен баланс;

Балансиране на дошите - вата, питта, кафа. Те са трите основни жизнени енергии в Аюрведа, които отговарят за психофизиологичните функции на организма. Вата отговаря за движението. Питта е свързана пряко с метаболизма и храносмилането. Кафа е свързана със стабилността в тялото ни. Счита се, че балансът между трите доши ни носи здраве, а дисбалансът води до различни болести.

Всяка отделна билка допринася за един по-здравословно ориентиран живот и е още един повод да хидратирате организма си, като му предлагате допълнителна добавена стойност и хармония.

Функционални напитки без добавена захар

Освен необходимата доза хидратация, една напитка има за задача да ни донесе и доза концентрация, енергия и продуктивност.

Модерните хора често прибягват до енергийни напитки в ежедневието си, които обаче могат да доведат до свръх натовареност на мозъка и сърцето. Затова в статията днес включваме и една алтернатива на този тип напитки, която е функционална напитка без добавена захар. Тя няма да навреди на здравето ви като го подложи на резки промени.

Нека да разгледаме какви са ползите на този тип напитки:

Не съдържат добавена захар в състава си.

Постепенно освобождаване на активните съставки, без тялото да има резки пикове и спадове на енергия.

Не съдържат изкуствени оцветители, подсладители и консерванти.

Функционални напитки зареждат тялото ни с енергия и ценни хранителни вещества, но трябва да се консумират с мярка, защото съдържат в себе си кофеин, благодарение на който човешкият мозък се концентрира и работи по-устойчиво на стрес.

Препоръчителната дневна доза за прием на кофеин при възрастните хора е около 400 мг. Една функционална напитка съдържа в себе си 65 мг на 100 мл., което е сравнително високо съдържание на кофеин. Не се препоръчват за деца, бременни и кърмещи жени.

Как по-лесно да променим навиците си за по-добра хидратация?

Редовното приемане на течности може да ви се струва като труден навик за изграждане в ежедневието, но ако веднъж опитате да го въведете в графика си, ще се почувствате в пъти по-пълноценни и енергични.

Ето няколко малки стъпки как да приемате повече течности:

Стъпка 1: Започнете деня си с чаша вода или натурална напитка, която харесвате;

Стъпка 2: Носете в чантата си винаги бутилка с течност за многократна употреба, за да ви е под ръка и да се подсещате да приемате повече течности;

Стъпка 3: Сложете си бележка на бюрото, върху телефона или на врата, която да виждате често с послание: “Хидратирай се сега!”;

Стъпка 4: Сложете си аларма на телефона, за да ви подсеща, че е време да изпиете още една чаша вода.

Толкова е простичко да се погрижим за себе си и тялото си, като си предоставим спокойствие, добра хидратация и позитивни мисли.