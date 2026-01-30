На всеки се е случвало да изпитва неприятни болки в стомаха, подуване или газове. Това се дължи на лошо храносмилане, раздразнени черва и други бактериалните инфекции. Добрата хидратация е от съществено значение за общото здраве, но и за правилното функциониране на храносмилателната система.

Течностите помагат при храносмилането на храната, поддържат здравината на чревната обвивка и подкрепят баланса на чревните бактерии, които влияят на храносмилането, възпалението и дори настроението. Но има една специална напитка, с която ще забравите за чревните проблеми, а именно ментовия чай. Да, изглежда лесно и просто. Може би се съмнявате, че наистина помага, но е факт - ментовият чай е лек за раздразнените черва според гастроентеролози. Това е билков чай без кофеин, приготвен от ментови листа, известен със своето успокояващо действие върху храносмилателната система. Гастроентерологът Мухамед Ф. Хохар казва, че пиенето на топъл мента чай помага за хидратацията и изпразването на червата, както и облекчава стомашни спазми. „Чаят от мента има антипазмодични свойства, което е полезно при синдром на раздразнените черва и възпалителни заболявания на червата“, обяснява той.

"Вълшебен чай", който подобрява храносмилането

Експертите посочват, че повечето от ползите от ментовия чай се дължат на мента маслото, въпреки че концентрацията му в чая е значително по-ниска, отколкото в самото масло „Помага за противовъзпалителна активност, релаксация на гладките мускули и намаляване на висцералната болка и чувствителност чрез блокиране на калциеви канали“, обясянват лекари.

Снимка: iStock

Умереността е ключова

Според нутриционистката д-р Кезия Джой, ползите от ментовия чай са по-свързани с облекчаване на симптомите, отколкото с промени в чревната флора. Тя предупреждава, че чаят трябва да се консумира умерено - една до две чаши на ден, тъй като по-големите количества могат да влошат рефлукса. Тя добавя и, че когато хората консумират ментов чай, е добре да го правят без да слагат в него захар или подсладител.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER