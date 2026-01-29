„Ще запомня 2025 г. с няколко неща“, така започва равносметката на една от най-успешните млади певици у нас, Дара Екимова. За нея изминалата година е изключително „цветна“, изпълнена с много работа в студиото, пътувания и незабравими срещи с публиката.

Проектите на Дара Екимова

През последните месеци пише български текст за певицата Поли Генова.

Пише свои авторски песни за втория си албум.

Планува да издаде нов проект до средата на 2026 г.

Едно от най-големите й постижения, което тя записва с гордост в тетрадката си, е международното признание от музикалния гигант Billboard. Песента „Stunner“, на която Дара е автор за кей-поп звездата Тен (NCT), бе класирана на престижното 7-о място сред най-добрите в жанра за 2025 година. Самата тя обяснява, че заглавието на парчето описва някой, който е „блестящ и повече от уникат“ в даден момент.

Тези лични и професионални откровения Дара направи по време на гостуването си в предаването „Тази сутрин“ по bTV. В разговор за върховете и емоциите, тя споделя пред зрителите как музиката й се превръща в мост към сърцата на хората, както в България, така и далеч зад граница.

Магията на сцената и новите проекти

Освен глобалните успехи, Дара разказа и за един от най-милите си спомени от февруари 2025 г. По време на неин концерт в София, момче от публиката събира смелост и предлага брак на своята любима.

„Толкова бяха сладки. Много, много специален миг беше“, спомня си певицата, която едва успяла да скрие вълнението си от нищо неподозиращото момиче. Какво още споделя тя за красотата на музиката – вижте ето тук:

