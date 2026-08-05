На 5 август рожден ден празнуват две популярни личности от различни поколения и сфери – легендарният български актьор Георги Мамалев и младата звезда на световния футбол Гави.

Георги Анастасов Мамалев е роден на 5 август 1952 г. в село Мамарчево, Ямболско. Той завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1977 г. в класа на проф. Енчо Халачев, а още същата година става част от трупата на Народния театър „Иван Вазов“.

През десетилетията на сцената Мамалев се превръща в един от най-обичаните български актьори. Сред емблематичните му театрални роли са персонажи в постановки като „Опит за летене“, „Чичовци“, „Комедия от грешки“, „Сън в лятна нощ“ и „Великият комбинатор“.

За широката публика обаче той остава незабравим и с ролите си в българското кино. Една от най-култовите му превъплъщения е образът на Гошо от филма „Оркестър без име“ – лента, която се превръща в класика и до днес се гледа от няколко поколения зрители.

Снимка: bTV

Мамалев е и един от създателите на легендарната хумористична формация НЛО заедно с Велко Кънев и Павел Поппандов. Шоуто се превръща в едно от най-популярните телевизионни явления у нас и оставя трайна следа в българската комедия.

Пабло Мартин Паес Гавира, познат като Гави, е роден на 5 август 2004 г. в Лос Паласиос и Вияфранка, Испания. На рождения си ден младият футболист празнува своя 22-ри рожден ден.

Още като дете Гави показва изключителен талант с топката. Той преминава през детско-юношеската школа на Барселона – прочутата „Ла Масия“, а през 2021 г. дебютира за първия отбор на клуба.

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Само на 17 години той вече е част от националния отбор на Испания, превръщайки се в един от най-младите футболисти, играли за страната. Със своята агресивност, техника и страст на терена бързо печели вниманието на фенове и специалисти.

През 2022 г. Гави получава наградата „Golden Boy“ – отличие за най-добър млад футболист в Европа. Въпреки ранната си възраст, той вече има зад гърба си титли с Барселона и участия на най-голямата футболна сцена, включително Световното първенство през 2022 г.

Днес Гави е смятан за един от символите на новото поколение на Барселона – футболист, който съчетава талант, характер и огромни амбиции.

Георги Мамалев в предаването "Животът по действителен случай" - вижте в следващото видео.