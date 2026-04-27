Сара Фъргюсън, която прекара близо седем месеца в укриване след скандала с американския финансист Джефри Епстийн, бе открита в ски курорт в Австрия, съобщава „Дейли мирър“.

Бившата съпруга на Андрю, 66-годишната херцогиня на Йорк, се е крила от обществеността през цялото това време в хижа за 2000 паунда на вечер. Журналисти я забелязали, докато се разхождала инкогнито из алпийско село. Местоположението ѝ станало известно само дни след като американски конгресмен официално поискал Фъргюсън да свидетелства за връзките си с финансиста педофил Епстийн.

„Тя няма непосредствени планове да напуска. Това място има всичко необходимо за дълъг престой“, каза осведомен източник.

Братовчедът на херцогинята Мартин Барантес обясни, че тя се укрива, за да защити децата и внуците си. Той твърди, че Фъргюсън преминава през труден период и може би е допуснал грешка, като се е доверил на Епстийн.

Позовавайки се на вътрешни източници, медиите вече съобщиха, че бившата съпруга на принца се страхува за бъдещето, чувства се изоставена от кралското семейство и отчаяно се нуждае от пари. В резултат на това тя твърди, че иска да рестартира писателската си кариера с разкриващи мемоари, за които иска аванс от един милион паунда.

По-рано беше съобщено, че Сара Фъргюсън е решила да участва в документален филм за връзките си с Джефри Епстийн, в който възнамерява да разкаже „своята страна на историята“. Говори се, че хонорарът ѝ е 1,75 млн. долара, пише още БГНЕС.