Британското кралско семейство отново е във фокуса на общественото внимание, след като принцеса Юджини обяви, че очаква третото си дете. Новината идва в изключително деликатен момент за фамилията Йорк, тъй като баща ѝ принц Андрю продължава да бъде свързван с поредица от скандали и разследвания, които сериозно разклащат имиджа на семейството.

Щастлива новинар, но в мрачен период

36-годишната принцеса сподели щастливата новина чрез социалните мрежи, публикувайки снимка на двамата си синове - Огъст и Ърнест, които държат снимка от ехографа на бебето, което е на път да се появи на бял свят. Към кадъра тя добави краткото послание: „Baby Brooksbank due 2026!

Сянката на принц Андрю

Радостната новина обаче не успя напълно да отклони общественото внимание от проблемите около принц Андрю. През последните месеци той е подложен на сериозен обществен и медиен натиск заради разкритията на отношенията му с финансиста Джефри Епстийн. Според редица британски медии, репутацията на семейството Йорк е достигнала критична точка, а дъщерите на Андрю - Юджини и Беатрис - се опитват да се дистанцират от скандалите около баща си. Някои кралски анализатори смятат, че обявяването на бременността не е случайно и има за цел да върне позитивното обществено внимание към фамилията.

Бум на коментари

Кралските наблюдатели и анализатори обърнаха внимание и на начина, по който беше поднесена новината. Вместо съобщението да бъде разпространено единствено чрез личния профил на Юджини, то беше публикувано и официално от Бъкингамския дворец - ход, който според експерти показва, че тя все още се ползва с подкрепата на монархията. Любопитен детайл е, че в официалното изявление липсва каквото и да е споменаване на родителите й. Според анализатори това е умишлено решение, целящо дистанциране от продължаващите скандали, които вризвиха медиите и социалните платформи.

Живот между Португалия и Лондон

В последните години принцесата и съпругът ѝ водят сравнително уединен живот, разделяйки времето си между Португалия и Лондон. Двамата са женени от 2018 година и вече имат две деца. Макар да не са сред основните „работещи“ членове на кралското семейство, Юджини и сестра ѝ Беатрис продължават да бъдат важна част от публичния образ на монархията - особено в момент, когато институцията се опитва да запази стабилност на фона на поредица от кризи.