Докато готвим, често използваме кухненските принадлежности механично, без да се замисляме за малките детайли в дизайна им. Един от тях е дупката в дръжката на тиганите и касеролите – нещо, което виждаме почти всеки ден, но рядко си задаваме въпроса защо всъщност е там.

Оказва се, че тази на пръв поглед дребна подробност има няколко много практични функции, които улесняват както готвенето, така и поддържането на ред и чистота в кухнята. Ето какво е предназначението на дупката в дръжката на тиганите, касеролите и на някои тенджери:

За окачване и пестене на място

Най-очевидната и най-често използвана функция на дупката е за окачване. Много хора предпочитат да държат тиганите си на куки или релси, вместо в шкафове – така се пести място и всичко е подръка. Дупката в дръжката прави това възможно и удобно.

За отделяне на топлината

По-малко известен факт е, че дупката помага и за разсейване на топлината. При металните тигани, които провеждат топлината много добре, отворът позволява тя да се освобождава частично и намалява риска дръжката да се нагорещи прекалено и да изгори ръката ви.

За по-стабилен захват

При някои модели дупката в дръжката може да служи и за по-добра стабилност.

Като промушите показалеца си през отвора и обхванете дръжката с останалите пръсти, получавате по-сигурен контрол – особено полезно при тежки тигани или при прехвърляне на храна.

Снимка: iStock/Facebook

Като поставка за кухненски прибори

Дупката често служи като поставка за готварска лъжица, шпатула или бъркалка, докато готвите. Така приборът остава над тигана, а не върху плота, и се избягва излишното цапане.

А вие знаехте ли това?

