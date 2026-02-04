Докато готвим, често използваме кухненските принадлежности механично, без да се замисляме за малките детайли в дизайна им. Един от тях е дупката в дръжката на тиганите и касеролите – нещо, което виждаме почти всеки ден, но рядко си задаваме въпроса защо всъщност е там.
Оказва се, че тази на пръв поглед дребна подробност има няколко много практични функции, които улесняват както готвенето, така и поддържането на ред и чистота в кухнята. Ето какво е предназначението на дупката в дръжката на тиганите, касеролите и на някои тенджери:
За окачване и пестене на място
Най-очевидната и най-често използвана функция на дупката е за окачване. Много хора предпочитат да държат тиганите си на куки или релси, вместо в шкафове – така се пести място и всичко е подръка. Дупката в дръжката прави това възможно и удобно.
За отделяне на топлината
По-малко известен факт е, че дупката помага и за разсейване на топлината. При металните тигани, които провеждат топлината много добре, отворът позволява тя да се освобождава частично и намалява риска дръжката да се нагорещи прекалено и да изгори ръката ви.
За по-стабилен захват
При някои модели дупката в дръжката може да служи и за по-добра стабилност.
Като промушите показалеца си през отвора и обхванете дръжката с останалите пръсти, получавате по-сигурен контрол – особено полезно при тежки тигани или при прехвърляне на храна.
Като поставка за кухненски прибори
Дупката често служи като поставка за готварска лъжица, шпатула или бъркалка, докато готвите. Така приборът остава над тигана, а не върху плота, и се избягва излишното цапане.
А вие знаехте ли това?
