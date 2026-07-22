Зендая предизвика усмивки и вълнение по време на премиерата на новия филм „Spider-Man: Brand New Day“ в Мексико, след като отговори с чувство за хумор на неочаквано предложение за брак от свой почитател. Краткият й коментар мигновено се превърна в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи.

Забавен момент на червения килим

Докато позира пред фотографите и поздравява феновете, един от присъстващите извиква: „Ще се омъжиш ли за мен?“ Без да се замисли, актрисата се усмихва и отвръща: „Вече е твърде късно.“ Именно тази кратка реплика предизвика бурни аплодисменти и смях сред присъстващите, а видеото бързо беше споделено хиляди пъти онлайн.

Феновете веднага разтълкуваха думите на Зендая като закачлива препратка към брака й с Том Холанд. След месеци спекулации актьорът наскоро потвърди, че двамата вече са семейство, макар да продължават да пазят подробностите около сватбата далеч от общественото внимание.

Самата Зендая също избягва да говори за личния си живот, но с тази кратка реплика даде най-ясния досега знак, че вече не е свободна.

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Любовна история, която започна на снимачната площадка

Зендая и Том Холанд се запознават по време на снимките на филмите за Спайдърмен, където изиграха Питър Паркър и Ем Джей. Приятелството им постепенно прерасна в романтична връзка, а през последните години двамата се превърнаха в една от най-обичаните двойки в Холивуд. Въпреки огромния обществен интерес те последователно защитават правото си на лично пространство и рядко споделят подробности за отношенията си.

Снимка: Getty Images

Том Холанд също не крие чувството си за хумор

По време на промоционалната кампания на филма „Одисея“ Том Холанд неведнъж се пошегува с брака си. На въпрос дали богинята Атина, изиграна от Зендая, изпитва романтични чувства към Одисей, той с усмивка отговори: „Не, защото е омъжена за мен.“ По-късно актьорът неколкократно нарече Зендая „моята съпруга“ в свои интервюта, като подчерта, че тя е най-голямата му опора както в професионален, така и в личен план.