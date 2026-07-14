Сладка черна котка се превърна в истинска интернет сензация, след като видеоклипове показаха как котаракът на име Коко посреща вярващите пред църква в Мексико и сякаш ги „благославя“ с лапичка, преди да влязат за богослужение. Забавните кадри бързо обиколиха социалните мрежи и предизвикаха огромно вълнение сред потребителите, пише Aleteia.

Котката с необичайна мисия

Коко, който спокойно стои до входа на храма и с впечатляващо търпение протяга лапа към всеки пристигащ. Вместо да се държи като повечето котки - неспокойно и игриво, той изглежда напълно отдаден на своята необичайна „мисия“. С прецизност леко докосва всеки човек, след което невъзмутимо изчаква следващия посетител.

Именно това поведение кара мнозина шеговито да коментират, че котаракът се държи така, сякаш е папата. Други пък отбелязват, че котаракът изглежда убеден, че има своя собствена роля в живота на енорията. Още по-мило прави впечатление реакцията на хората.

Вместо да го подминат или да го прогонят, вярващите с усмивка спират за кратко, приемат неговото символично „благословение“ и едва след това продължават към църквата.

Според източници подобни истории не са толкова необичайни за католическата традиция. Животните от векове присъстват в живота на Църквата – от легендите за свети Франциск от Асизи, който проповядвал на птиците, до манастирските котки, превърнали се в неизменна част от ежедневието на монасите.

Именно затова присъствието на Коко изглежда толкова естествено и очарователно за местната общност.