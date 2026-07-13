Актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев е глобен с 51 евро и ще се раздели с 8 контролни точки, след като публикува видео, в което шофира кабриолет и снима с телефона си. В кадрите актьорът и водещ се забавлява с дъщеря си по време на лятна буря, но публикацията предизвика реакции в социалните мрежи и доведе до намеса на полицията.

В публикувания клип актьорът казва: „Дъжд, буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките“.

Ден по-късно Кадиев записа ново видео, в което показа, че пред дома му са пристигнали полицаи, за да предприемат действия заради нарушението.

„Записвам това видео, за да се успокоите абсолютно всички. По повод това, че публикувах видеото с кабриото с дъщеря ми, на което се забавляваме на нашата улица – в квартала валеше дъжд и действително снимах с телефона“, обясни той.

Снимка: Facebook

Кадиев подчерта, че не е шофирал с висока скорост или по натоварен път, но призна, че е нарушил правилата.

„Не съм карал нито по големи пътища, нито бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация. Но да речем – ок, виновен съм. И дойдоха полицаите, разбира се“, каза той.

Във видеото се чува и разговорът му със служителите на реда.

„Добър ден, господин Кадиев. Вчера след публикация в социалните мрежи на ваши действия, които не са разрешени от Закона за движение по пътищата, идваме да предприемем съответните действия. Ще ви помолим за лични документи“, казва един от полицаите.

Актьорът използва ситуацията, за да подчертае, че законът трябва да важи еднакво за всички.

„Записвам ви това видео, за да видите, че законът работи за всички. Не само за едни, а за всички. Ето, аз съм публична фигура и сега ще си понеса последствията“, заяви Кадиев.



Снимка: Facebook

По думите му санкцията ще бъде в размер на 51 евро, а от контролния му талон ще бъдат отнети 8 точки.

„Добрата новина от цялата ситуация е, че полицията в България си върши работата. Няма двоен стандарт“, завърши той.

Случаят идва след като Кадиев сподели кадри от приключение с открит автомобил заедно с дъщеря си, което първоначално представи като забавен семеен спомен. Видеото обаче доведе и до официална реакция от страна на органите на реда.

Снимка: Facebook

Вижте какво споделиха Александър Кадиев и съпругата му Ивелина Чоева, които са в очакване на син: